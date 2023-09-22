ABD'nin New York kentinde, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı yapıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta bulunan Türkevi'nde, TDT Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, Azerbaycan'ın antiterör operasyonu, 10. TDT Zirvesi'nin hazırlıkları, teşkilatın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkileri ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Toplantıya, TDT üye ülkeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, gözlemci üye ülkelerden Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) katıldı.

TDT, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye'nin üye; Macaristan, KKTC ve Türkmenistan'ın gözlemci statüsünde yer aldığı Türk devletlerinden oluşan uluslararası kuruluştur.