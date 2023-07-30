The Hill gazetesinin haberine göre, New York Belediyesi kentte yaşayan göçmen sayısının artması ve konaklamanın yetersiz kalması nedeniyle yetişkin göçmenlerin sığınma evlerinde kalma süresini kısıtlama kararı aldı.
Göçmenlere kalacak yer sağlama noktasında sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Adams, sığınma evlerinde kalan yetişkin göçmenlere alternatif konut bulmaları için 60 gün mühlet verileceğini söyledi.
Karardan sonra göçmenler Manhattan'daki Roosevelt Oteli'nin dışında beklerken görüntülendi.