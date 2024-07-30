- İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Netanyahu'nun müzakerelerde 3 yeni şart öne sürdüğünü açıkladı

- İsrailli askeri uzman ve analist Amos Harel:

- "Tüm göstergeler, Netanyahu'nun anlaşmaya varma konusunda müzakerelerin ilerlemesini geciktirdiğini gösteriyor."

İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası için arabulucular yoluyla yapılan dolaylı müzakerelerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni şartlar öne sürerek anlaşmayı çıkmaza soktuğu belirtiliyor.

Hamas ve İsrail arasında arabulucular vasıtasıyla yapılan görüşmeler devam ederken, Tel Aviv yönetimi anlaşmayı geciktirerek Gazze'de daha fazla sivilin öldürülmesi ve esirlerin hayatını tehlikeye atmakla suçlanıyor.

İtalya'nın başkenti Roma'da 28 Temmuz'da yapılan görüşmeye ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani katılmıştı.

Hamas dün görüşmelerinden ardından yaptığı açıklamada, "Netanyahu bir kere daha oyalama, erteleme ve yeni şartlar ve talepler öne sürerek anlaşmadan kaçınma stratejisine geri döndü." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanlık ofisinin açıklamasında ise "Önümüzdeki günlerde ana konularda müzakereler devam edecek." ifadeleriyle müzakerelerin halen devam ettiği bildirildi.

- Netanyahu'nun 3 yeni şartı

İsrail'in Kanal 12 televizyonun haberinde, Netanyahu'nun müzakerelerde öne sürdüğü yeni şartlara ilişkin bilgi verildi.

Netanyahu'nun "Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine hareket eden savaşçıların incelenmesi için bir mekanizma kurulmasını, Gazze'nin Mısır sınırında İsrail ordusunun varlığı ve serbest bırakılacak esirlerin listesini" istediği belirtildi.

Yeni önerinin ABD'li yetkililerin ısrarı üzerine geldiği kaydedilen haberde, müzakerelerin ilerlemesini sağlamak amacıyla sözkonusu belgenin sunulduğu aktarıldı.

Haberde, Netanyahu'nun anlaşmada köklü bir değişikliğe yol açan güncel önerisini Hamas'ın kabul etmesi konusunda "ciddi şüpheler bulunduğu" ifade edildi.

- Netanyahu, müzakerelerin ilerlemesini geciktiriyor

İsrailli askeri uzman ve analist Amos Harel, Haaretz gazetesinde, "Tüm göstergeler, Netanyahu'nun anlaşmaya varma konusunda müzakerelerin ilerlemesini geciktirdiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Harel, "İsrail'in cumartesi günü arabuluculara verdiği son cevapta, İsrail'in tavrının büyük ölçüde sertleştiği görülüyor. Müzakerelere yakın güvenlik kaynakları, Hamas'ın (öneriye) olumlu yaklaşma ihtimalinin kuzeydeki (Lübnan) saldırıların artışından bile zayıf olduğunu söylüyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'deki Esirler ve Kayıplar Dosyası eski koordinatörü Yaron Blum, yerel bir radyo istasyonuna yaptığı açıklamada, "Bana öyle geliyor ki Netanyahu oyalanıyor." şeklinde konuştu.

Netanyahu'nun koalisyon ortaklarından Yahudi Gücü Partisi lideri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Dini Siyonizm Partisi lideri ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Hamas ile anlaşma yapılması durumunda hükümetten ayrılma tehditinde bulundukları biliniyor.

İsrailli siyasi analistler ve muhalifler, Netanyahu'nun siyasi olarak iktidarda kalabilmek için olası bir anlaşmayı geciktirdiği görüşünü savunuyor.