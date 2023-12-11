“Mossad'ın iş birliğiyle GKRY güvenlik güçleri Güney Kıbrıs’ta İsrail ve Yahudi bağlantılı hedeflere saldırı planlayan İran bağlantılı bir terör hücresini çökertti"

İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), Tel Aviv bağlantılı hedeflere saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen İran bağlantılı "bir terör hücresinin" çökertildiğini öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinin dün yaptığı açıklamaya göre, Mossad'ın iş birliğiyle GKRY güvenlik güçlerinin burada "İsrail ve Yahudi bağlantılı hedeflere saldırı planlayan İran bağlantılı bir terör hücresini çökerttiği" ileri sürüldü.

GKRY güvenlik güçlerinin tutuklamaları sayesinde "hücre, planları, saldırı hedefleri, İranlıların GKRY ve diğer yerlerde eylem planlarının" ele geçirildiği savunuldu.

Gazze'den 7 Ekim'de düzenlenen saldırıların ardından İran'ın bölgedeki saldırı hazırlığını artırdığı aktarılan açıklamada, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nin birçok İsraillinin GKRY'e gittiğini tespit ettiği, vatandaşlarını dünya çapında seyahat ederken tehditlere karşı sürekli olarak güncellemelerle uyardığı paylaşıldı.

İsrail'in açıklamasında, çökertilen hücreden kaç kişinin gözaltına alındığı belirtilmedi ancak bölge basınında GKRY güvenlik güçlerinin iki kişiyi gözaltına aldığı yer aldı.