Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "istişare toplantısının" Tel Aviv'de yapıldığı ifade edildi.

Açıklamayla birlikte paylaşılan fotoğrafta, toplantıda Savunma Bakanı Yoav Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar'ın da hazır bulunduğu görüldü.

Netanyahu'nun başkanlık ettiği toplantının, İsrail yönetiminden İran'ın düzenlediği füze saldırısına karşılık verileceği açıklamalarının ardından gelmesi dikkati çekti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu.

Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.