İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun, Eylül ayı başında Güney Kıbrıs’a gideceği haber verildi.

Haravgi gazetesi, Kudüs’teki Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında liderler düzeyinde gerçekleştirilecek üçlü görüşmeye katılmak için 3-4 Eylül tarihlerinde Güney Kıbrıs’a gideceğini yazdı.

Gazete, üçlü görüşmenin geçtiğimiz ay yapılmasının planlandığını, ancak Netanyahu’nun kalp pili ameliyatı geçirmesinden ötürü Temmuz ayındaki seyahatlerinin iptal edildiğini ve Rum kesiminde yapılacak üçlü görüşmenin de ertelendiğini anımsattı.