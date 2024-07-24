Tel Aviv'de de özellikle Hamas tarafından rehin alınanların aile ve yakınları tarafından protesto edildi.

Kongre dışındaki sokaklarda, polisin protestoculara biber gazıyla müdahale ettiği bildirildi.

Netanyahu konuşmasını yapmak üzere kürsüye doğru yürürken salondaki bir protestocu kameralara yansıdı. Protestocunun rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşma istediği anlaşıldı. İlerleyen dakikalarda Kongre içinde beş protestocu gözaltına alındı.

Bazı kongre üyeleri de Netanyahu ve yönetiminin Gazze'deki savaşını protesto etmek amacıyla toplantıya katılmadı.

Boykot yapanlar arasında, Netanyahu'nun ziyaretinin "uygunsuz" olduğunu söyleyen eski Demokrat Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi de yer aldı.

Konuşması sırasında Netanyahu, "İsrail ve ABD birlikte olduğunda biz kazanırız, onlar kaybeder" dedi ve "Biz kazanacağız" sözlerini ekledi. 7 Ekim'i, New York'taki 11 Eylül saldırılarıyla karşılaştırdı. Kongre üyelerinden büyük alkış aldı.

Netanyahu, İsrail'in Hamas, Hizbullah veya Husilerle savaşırken aslında "katil" İran'la savaştığını söyledi. Konuşmasının çoğunda İran'a odakladı.

İsrail Başbakanı hem bugünkü göstericiler hem de ABD'de bir dönem büyük yankı uyandıran ve kalabalık grupların katılımıyla gerçekleştirilen üniversite protestolarını yapanlara tepki gösterdi.

Birçok İsrail karşıtı protestocunun "kötülüğün yanında yer almayı seçtiğini" ifade etti.

Protestoculara "İran'ın kullanışlı aptalları haline geldiklerini" söyledi.

Netanyahu, ABD'deki üniversite kampüslerdeki protestolara dair "antisemitizmi kınamakta başarısız olduklarını" söylediği üniversite başkanlarını eleştirdi.

Netanyahu'nun konuşması Tel Aviv'in merkezinde bir ekrana yansıtıldı ve özellikle rehine yakınları tarafından protesto edildi. Rehine yakınlarından biri onun ve kendisini alkışlayan Kongre üyelerinin "cinayete ortak olduğunu" ve "siyasi hırslarını bırakmalarını" söyleyerek isyan etti.

Netanyahu konuşmasını bitirirken İsrail'in her zaman "Amerika'nın vazgeçilmez müttefiki" ve "sadık dostu" olarak kalacağını söyledi. ABD'ye İsrail'e verdiği destekten dolayı teşekkür etti.