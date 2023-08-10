(Kamalı Haber)

KKTC’de 4 yıldır ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen Nergize İsmaivoa mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Zafer Yıldız, zanlının 9 Ağustos 2023 tarihinde saat 21.00 sıralarında karakola gelerek, ülkesine gönderilmeyi talep ettiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 2019 yılından beri yani bin 353 gündür ülkede ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının ülkede yasal statüsü bulunmadığını belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise KKTC makamlarından kendisini ülkesi olan Özbekistan’a gönderilmesini talep etti. Zanlı, “Param yok, kızım çok hasta, kimsemiz yok, ne olur beni gönderin” dedi.

Aktarılan beyanları değerlendiren mahkeme, zanlıyı 7 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.