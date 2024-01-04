Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias davasının ikinci gününde İsias Otel’de hayatını kaybeden Nehir Çevik’in babası Yokuli Çevik aslen Adıyamanlı olduğunu söyledi.

Depremin olduğunu öğrendiklerinde İsias Otel’in yerle bir olduğunu gördüklerini söyleyen Çevik, kızının geldiğinde anneannesinde kaldığını ama kafileyle depremin olduğu gün İsias Otel’e gittiğini anlattı. Daha önce kaldığı evin çok daha eski olmasına rağmen evin sapasağlam olduğunu kaydeden Çevik, çocuklarını öldürdüklerini dile getirerek, kum yığını içerisinden çıkarılan çocuklarını tabutla toprağa gömdüklerini söyledi.

Annesi Safiye Çevik de aslen Adıyamanlı olduğunu belirterek, kızının Adıyaman’a geldiğinde anneannesinde kaldığını dile getirdi. Safiye Çevik, kızının maç sonrası otele gittiğini kaydetti. Depremi öğrendiğinde otelin yıkıldığını düşünmediğini söyleyen Çevik, hemen Adıyaman’a gittiklerini ve kızının adını çağırarak aradıklarını belirtti.

Sabah olana kadar bir kum yığınına geldiğini anlamadıklarını ve hep umutla beklediklerini söyleyen Çevik, kızlarının cesedine 5. gün ulaştıklarını dile getirdi ve teşhis için çadıra giremediğini kaydetti. “Ahmet Bozkurt hiçbir yerde senin otelin gibi kum yığını var mıydı?” sorusunu soran Çevik, “Bizim canımızı, geleceğimizi umutlarımızı aldılar” dedi. Çevik, Ahmet Bozkurt’un kızına “senin baban katildir” diyeceğini kaydetti.

-Irmak Çevik: “Nehir’imin ve hiç birinin göremediği gökyüzünü hiç bir sanık göremesin”

Nehir’in kardeşi Irmak Çevik de, hayatında ilk defa bir tabut gördüğünü ve kardeşini kefene sardığını kaydetti.

Nehir, “Kardeşim karanlıktan korktuğu için mezarına ışık koydum. Nehir’imin ve hiç birinin göremediği gökyüzünü hiç bir sanık göremesin.” dedi.