Derviş Gezer

Kimileri önce kime oy vermek istemediğimizi sorgulamaktan yana.
Ama, bu yöntem ehven-i şer noktasına götürüyor.
Yani “bu kötü, bu da kötü” diyeceğiz.
Ve kötünün içinde iyiyi arayacağız.
Oysa ki, nasıl bir CB istiyorum diye sorsak.
Ve adaylara baksak.
Bu yol sanırım ideali yakalama şansı sağlıyor.
Ha, hiçbiri iyi değil diyorsak.
O zaman da sandığa gitmeyiz olur biter.
Bu meyanda ben de sordum ve cevap buldum.
Tufan Erhürman.
*****
Neden Tufan Erhürman peki?
Çünkü bilgili ve entellektüel.
Tarafsız olacağı noktasında samimi.
Sarayı, CTP karargahı yapmayacak.
Türkiye ve dünya ile saygın bir ilişki kurabilecek.
Ve en önemlisi.
Anayasal bir Cumhurbaşkanı olacak.
Bunlar harici başka önemli noktalar da var.
Mesela tarafsız olacağı.
Siyasete müdahil olmayacağı.
Kavga etmeyeceği ama yalakalık da yapmayacağı.
Ve ayrıca belirtmekte yarar var.
Erhürman demek CTP demek değil.
Erhürman’a oy vermek CTP’ye oy vermek değil.
*****
İşte tam da bu sebeplerden dolayı Tufan Erhürman.
Ve ayrıca, eklemekte fayda var.
Köşe yazarları kanaat belirtir.
Bu makalede belirtilen de sadece kanaat.
Okuyucuya fikir iletmekten öte bir gaile yok.
Ne algı yönetimi derdi var.
Ne de birilerini övme yada yerme.
Katılınır yada katılınmaz.
Ancak, demokratik tavırhepimizin temeli.
Buna hassasiyet gösterilmesi de önceliğimiz olmalı.