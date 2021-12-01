Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Tufan hoca diyor ki;
İsimler değil zihniyetler değişmelidir…
Kesinlikle katılmıyoruz!
O zaman Tufan hocamıza bir soru;
Diyelim ki elimizde kendisine göre iyi isimler var;
Peki şimdiye kadar bunlar niye kendi zihniyetlerini değiştirmediler de bu durumları yaşıyoruz?
Öyle değil mi ya…
Bize göre artık isimler de değişmeli ama aynı zamanda zihniyetler de!
Bu ülkenin kurtuluşu için bu artık şart olmuştur…
Sağ ya da sol hiç önemli değil!
Her ikisi de artık kendilerine göre statükonun birer parçası haline gelmişlerdir…
Toplumun genelini değil kendi görüşlerine yakın olanları sahiplenir bunlar!
Dar görüşlülerdir…
Nuh derler Peygamber demezler!
Onun için de meclise girdikten önce söylediklerini çabuk unuturlar ve toplumun değil kendi değişmez görüşlerinin ve siyasi eğilimine destek verenlerin vekili olurlar bu da toplumun geneli için kocaman bir hiçbir şeydir…
Onun için zihniyetler kesinlikle değişmelidir ama zihniyetini asla değiştirmeyenler de öyle!
…
Önce halen şu anda vekil olan ve yeniden aday olacaklara soralım;
Lütfen aynanın karşısına geçin ve kendinize bir takım sorular yöneltin…
Yıllardan beridir sürekli seçilip meclisteki koltuklarda oturuyorsunuz!
Derdimiz tasamız aldığınız maaşlar, devletin kaymaklarından yararlandıklarınız filan değildir…
Milletvekili olduğunuz dönemde bu ülke halkı için şimdiye kadar ne katkınız oldu?
Soru gayet basittir!
Partili ya da yandaş kesimden başka kime yararınız oldu?
Varsa böyle bir emeğiniz vekillik size ananızdan emdiğiniz süt gibi helaldir…
Bir daha olun, sonra bir daha!
Boynumuz kıldan incedir…
Eğer ülkeye ve ülke insanına tek kuruşluk bir emek harcamadıysanız bir daha aday olmak niye!
Belli halkın gerçek vekili olmayı hak etmiyorsunuzdur…
Çekilin artık bir köşeye!
Cebinde para olana bu ülkede emeklilik de güzeldir, hoştur, hayatınızın tadına varın…
…
Hele de bir ilk kez aday olacakların coşkusunu görün bir kere…
Önce aday olma yaşını içene girdiler sonra da vekil olmak için sokaklara dökülecekler!
Partilerinin kendilerine verecekleri seçim broşürlerini dağıtıp ülkeyi nasıl güllük gülistanlık hale getireceklerini söyleyecekler…
Onun için bunlara da soruyoruz;
Sizin kişi olarak bu ülkeye ne hizmetiniz olacak?
Planınız, projeniz, ülkeyi uçurumdan alacak hizmetleriniz ne olacak!
Zira çok gördük;
Tüm siyasi partiler kuşe kağıtlara basılı broşürlerinde renkli yazılarla yapacaklarını anlatır, ülke insanına nasıl hizmet vereceklerini ballandıra ballandıra anlatacaklar ama görüldüğü şekilde bunların hiçbiri hayat bulmayacaktır…
Onun için siz de geçin aynanın karşısına ve kendinize sorun;
Kendinize ve partinize değil ama ülkenin tüm insanları için ne yapacaksınız da vekilliği hak ediyorsunuz…
Kendinizi bize inandırın, vereceğimiz oylar hepinize de helalı hoş olsun!
…
Sevgili okurlar bu ülkede ganimet düzeniyle başlayan haksız kazanç toplumumuzu yiyip bitirmiştir…
1974 öncesi zor yıllar, insanımız arasındaki paylaşım ruhu ve birlik beraberlik tarih olmuştur!
Toplumsal kazançlar kendini bireysel kazançlara bırakmıştır…
Maddiyat her şey olmuştur!
İnsanlar bencilleşmiş, sevgisiz birer mahluk haline gelmiştir…
Tufan hoca kesinlikle haklıdır, zihniyet değişmeden hiçbir şey en azından olumlu olarak değişmez ama bunu beceremeyenlerin isimlerin de artık ülke yönetiminde yeri yoktur!
Biz bunu bilir bunu söyleriz…
MESAJ KUTUSU
Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, genel seçimlerde bölgenizde şahsınıza karşı ciddi bir operasyon başlatıldı. Bazı aday adaylarına dikkat, seçilmek için değil tamamen sizi yıpratıp kaybettirmek için çalışacaklar. Başarabilirler mi zannetmeyiz ama şimdiden önleminizi alın deriz!
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Sayın Bertan ZAROĞLU, UBP’den aday olma kararı ile çok büyük stratejik bir hata yaptınız. UBP’liler tepkili, birlikte yola çıktığınız partilileriniz tepkili, bir çoğu yeniden YDP’ye dönmeye hazırlanıyorlar. Bu arada bir yana yazın UBP’den de adaylığınız henüz kesin değil!
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Sayın Mehmet ÇAKICI, bundan yıllarca önce devlet sizden hizmet alımı yapmış ama ödeme yapmamıştı, bu tecrübenize rağmen yine gittiniz devletle iş yapmaya başladınız, tarih tekerrür edince de yine mağdur oldunuz. Kendi düşen ağlamaz artık kaderinize razı olacaksınız. Gelmiş geçmiş olsun!
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Sayın Faiz SUCUOĞLU, partili arkadaşlarınız Parti Meclisi’nin toplanacağını soran mesajlar göndermeye başladılar. İlk defa böyle bir gecikme yaşandığını iddia ediyorlar, daha fazla geciktirmemekte yarar görüyoruz…Bu arada başka partilerden gelenlere bu süreçte dikkat, parti tabanı fazlasıyla huzursuz…
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Sayın Cenk MUTLUYAKALI, sosyal medyada sadece ön sayfası olup ardı arkası olmayan sözde gazetelerin bu işi tamamen tetikçi olarak üstlendiğini fark etmediniz mi yoksa? Biraz daha önlem alınmazsa çok yakında öyle iğrenç yayınlar yapılacak ki, son pişmanlık da fayda etmeyecek!
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Sayın Mustafa AKTUĞ, belediye çalışanlarının ödenmeyen maaşları konusunda gözle görülür bir önlem almazsanız yerel seçimlerde başınız bir hayli ağrıyacağa benziyor. Zira sizin de seçmenden hele de çalışanlardan oy isterken yüzünüz hayli kızarabilir! Rozetini taktığınız parti umarız sizi bu konuda yalnız bırakmaz!
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Sayın Halil TALAYKURT, genel seçimlere hazırlık çalışmaları hızla devam ederken sadece İskele’de değil tüm bölgelerde yer altı teşkilatı kurduğunuz söyleniyor. Siz yine de ara sıra yeryüzüne de çıkın ki seçmen yüzünüzü görsün. Hadi bakalım gazanız mübarek olsun…
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Sayın Ali Şan OŞAN, aday adaylı olmaya karar verdikten sonra özellikle de iş insanlarının büyük desteğini aldığınız, sizinle birlikte kapı kapı gezeceklerini söylediklerini duyduk. Siz yine de temkinli olup ayağınızı sağlam basın. Bu devirde artık kime inanacaksınız kime inanmayacaksınız belli olmuyor…
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Sayın Berber MAHMUT, tespih ticaretinden sonra şimdi de coin işlerine girme kararı almışsınız. Desenize durumlar gerçekten de göründüğünden beter. Birkaç iş yapmadan cebe para girmiyor değil mi? Yani para işleri risklidir, cebinizdekinden de olmazsınız inşallah…
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Sayın Adil ÖZGEY, millet aday adayı olma çabasındayken sizin aklınız fikriniz yerel seçimlerde belediye Baykan adayı olmakmış diye duyduk. Parti başkanınız bu konuda kesin kararlı genel seçimler öncesi kesinlikle telaffuz bile edilmeyecek.
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Sayın Ahmet Melih KARAVELİOĞLU, sok zamanlarda yakın dostlarınıza genel seçimlerde aday adayı olma niyetinde olduğunuzu söylüyormuşsunuz. Ekonomiden anlayan biri için doğru olabilir ama bataklığın içine girip de kendinizi yıpratmayınız deriz…
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