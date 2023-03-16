Lefkoşa, 16 Mart 23 (TAK): Necat British College, Girne Kampüsü öğrencilerinin “İyilikte Yarışalım” projesi kapsamında Girne Özel Eğitim Okulu öğrencileri ile çeşitli aralıklarla bir araya gelerek, resim ve dans etkinlikleri yaptığını kaydetti.

Okul Müdürü İdil Akçal, yaptığı yazılı açıklamada, “Sanatta sınır yok” sloganı ile düzenlenen bu etkinliklerin, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarla resim ve dans aracılığıyla köprüler kurulması amacıyla yapıldığını belirtti.

Akçal, “farklılıkların bir bölünme değil, aksine birleşmek için çok önemli bir sebep olduğunu tüm topluma vurgulamak istiyoruz” dedi.

(CPY/ÖK) Fotoğraflı