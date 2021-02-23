Serbest Kürsü / Levent Özadam
Ali Pilli’nin görevden alınmasının artçı depremleri devam ediyor…
Şu anada kadar UBP içinde tek bir vekil ya da bakan bu konuda Başbakan’a destek vermedi!
Aksine son iki gündür perde gerisinde yoğun kulisler yapılıyor…
Hepsinin amacı Haziran ayında UBP’yi kurultaya götürmek!
Her ne kadar Başbakan Saner bu konuda Ekim ayını işaret göstererek bu yönde bir tavır alsa da süre bu kadar uzun olmayacak gibi…
Eğer Saner Ekim ayında ısrarcı olursa partinin tabanında da tavanında da kendisine herkesi düşman edecek!
UBP’de kurultay kesinlikle en erken zamanda olmalıdır…
Saner aday olur ya da olmaz, kazanır ya da kazanamaz bilinmez ama UBP’de yaşanan iç savaş hükümet icraatlarına da olumsuz yansıyacağından UBP artık iç hesaplaşmasını tamamlamalı ve tamamen sağlık ve ekonomi konularına odaklanmalıdır!
UBP yeni yönetimini ve genel sekreterini bir an önce belirleyip parti değil ülke sorunlarına kafa patlatmak zorundadır…
Bu arada şuna da dikkat çekmek gerekir ki UBP’de yaşanan dalgalanmalar ülkenin ve muhalefetin dikkatini bu kadar çekiyorsa, halen bu ülkenin en büyük partisinin olduğunun da bir göstergesidir!
Ha keşke UBP’liler bunun kıymetini bilselerdi…
…
Aslında hükümet kadar muhalefet de yaptığı açıklamalarla hayal kırıklığı yaratmaktadır…
Her bir ağızdan erken seçim nutukları atılıyor!
Biz bunu aylar önceden çok defalar söyledik ama kimsenin umurunda olmadı…
Kesinlikle bir erken seçim olmalıydı ve her partinin boyunun ölçüsünü görmeliydik!
Şu anda halkın iradesinin de mecliste yansıtılmadığına eminiz…
Ama ne var ki hükümet oluşumunda muhalefet partilerine iktidar olma şansı varken bunu kendi ellerinin tersiyle ittiler, bu günlere kadar geldik!
Şimdi Pilli’nin görevden almasını gerekçe göstererek koro halinde ülkenin erken genel seçime gitmesini istiyorlar…
Zannediyorlar ki Pilli görevden alınınca bu UBP’nin oylarını olumsuz etkileyecek ve kendilerine yarayacak!
Yok öyle bir şey…
Bilinen tek şey UBP içinde her ne kadar karmaşa yaşansa, hatta bölünmeler bile olsa da UBP ülkenin birinci partisi olmaya devam edecektir!
En kötü yönetildiği anlarda bile…
Bunun en büyük nedeni de partinin kesinlikle bir menfaat partisi olduğu gerçeğidir!
Önümüzdeki Pazar günü bir genel seçim olsa sonuç çok değişmeyecek ama muhalefet seçim istediği için bin pişman olacaktır…
…
Başbakan Saner dün meclis konuşmasında güzel bir laf etti…
Bu dönemde hükümet olmak cesaret işidir!
Gerçekten de öyledir ama deli cesareti değil…
Eğer hiçbir plan ve programınız yoksa laf ola nutuklar atıyorsanız bu ülkeyi ateşin içine atarsınız!
Bu şartlarda yapılacak en iyi şey önce ciddi bir tasarruf tedbiri alıp sonra Ankara’nın yolunu tutmaktır…
İşte bu dönemde en fazla canı yanan kesim ekonomik örgütler bugün Ankara’ya gidip, hükümete anlattıklarını ama kaale bile alınmadıkları konuları Fuat Oktay ile görüşeceklerdir…
Çünkü artık toplumun büyük bir çoğunluğu artık bu ülkenin siyasetçilerinden umudun kesmiş kendi başının çaresine bakmanın yollarına düşmüştür!
Ankara’da yapacakları görüşmelerde ne kadar başarılı olacaklardır bilinmez ama er azından el pençe divan durmadan, başlarını öne eğmeden ülkeye yaşanan kaos ortamını anlatacaklar ve çare üretilmesini isteyeceklerdir…
Kısaca şu anda çözüm potasında ekonomik örgütler hükümetin ve muhalefetin bir adım önlerindedir!
Doğrusu da budur zaten…
Bu zorlu sürecin reçetesi erken bir genel seçim değil kendinizi Ankara’ya hiç kıvırmadan anlatmak, kaos ortamına son vermenin de başlangıcı olacaktır!
MESAJ KUTUSU
Sayın Dursun OĞUZ, geçmiş yıllarda daireden para çalan bir devlet çalışanının dosyasını kapatılmak üzere olduğu yönünde ihbarlar gelmeye başladı. Zira bazı ağalar devreye girmiş devletin parasını cebe indirenlerin avukatlığına kesilmiş. Var mı böyle bir dünya!
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Sayın Ahmet VARIŞ, Bakan Pilli’nin görevden alınmasında sendikanızın da epey katkısı olmuş! Zira dün yapacağınızı söylediğiniz eylem ve grev askıya alındığına göre doğru bir tespit olsa gerek değil mi? Başbakanlıkta yaptığınız gizli görüşmeler bir hayli başarılı olmuş anlaşılan!
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Sayın Kemal Deniz DANA, Sağlık Bakanlığı müsteşarlığınız için ilgili bakan ile başbakan anlaştı diye duyduk. Umarız bir an önce atanırsınız zira şu anda bu konuda sizden daha tecrübeli bir kişi daha yok!
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Sayın Menteş GÜNDÜZ, bölgenizin bir vekiline sahip çıkarak birlikte hareket etme kararı ile birlikte Lefkoşa’da da siyasi kulislere başladığınız konuşuluyor. Bu arada kurultayda bölge olarak destekleyeceğiniz aday da belirlenmiş hayırlara vesile olsun artık…
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Sayın Fikri ATAOĞLU, UBP’de bakan değişiminden sonra sizin bazı partililerinizin istifası fazla manidar değil mi? Akıllarında istifa vardı ama bir türlü gerekçe bulamıyorlardı. Hesabınızı kitabınızı artık ona göre yapın…
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Sayın Önder SENNAROĞLU, dünkü gün resmen meclisi değil de Hababam Sınıfını yönetmekte bir hayli zorlandığınız görülmüş. Tokmağı biraz da masaya değil de onların kafalarına vursanız yerden göğe kadar da haklı olacaksınız…
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Sayın Özdemir TOKEL, Ali Pilli’nin görevden alınmasından sonra yaptığınız duygusal paylaşımlar dikkatlerden kaçmıyor. Belki de ilk kez UBP’nin aldığı kararlara ilk kez bu kadar tepkili muhalefet yapıyorsunuz, destek de bir hayli fazla!
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Sayın Berber MAHMUT, üst kurul tarafından en fazla virüs bulaştıran meslek grubunda olduğunuz için evde yemek ve temizlik işlerine bir süre devam edeceksiniz gibi görülüyor. Bu arada hamur işlerinde de bir hayli gelişme göstermişsiniz, siz yakında altın günlerine de başlarsınız artık değil mi?
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Sayın Salih CANSEÇ, tarihte en kısa bakanlık müdürü olarak anılacağınız kesin gözüyle bakılıyor. Pılıyı pırtıyı toplayın ayrıca sağlık konularında da araştırma ve incelemelere başlayın. Uzun boylunun çok tansiyonunu ölçeceksiniz desenize…
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Sayın Alihan PEHLİVAN, bir Kadıköy faciasından daha sonra soysam medyada top atışları ve masör önerileri nedeniyle fena bunaldığınız ve bunalıma düştüğünüz gözleniyor. Çarşı ve Ultra Aslan grubunun arasında resmen tost oldunuz desenize…
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Sayın Mehmet YILMABAŞAR, Veteriner Dairesi Müdürlüğü göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun. Sanırız ilk göreviniz de ülkeye gelecek olan 5 bin koyunun bakımı olacaktır Allah kolaylıklar versin…
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Sayın Ersoy İNCE, uzun bir süreden sonra sizinle sohbet bize de iyi geldi. Bu arada hızlı bir şekilde sağlığınızın düzeldiğini duyunca derecesiz memnun olduk. Mağusa esnafı dört gözle ziyaretlerinizi bekliyor…