NE OLUYORUZ!! ANİ ÖLÜMLER HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
Ergün Yahat
Özellikle pandemi sonrası ülkemizde ani ölümlerde büyük artış görülürken, bugün ise yine Çambıel sakini Halil Osmanlı'nın ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
NE OLUYORUZ!! ANİ ÖLÜMLER HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
Ergün Yahat
Özellikle pandemi sonrası ülkemizde ani ölümlerde büyük artış görülürken, bugün ise yine Çambıel sakini Halil Osmanlı'nın ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
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