NE OLUYORUZ!! ANİ ÖLÜMLER HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Ergün Yahat

Özellikle pandemi sonrası ülkemizde ani ölümlerde büyük artış görülürken, bugün ise yine Çambıel sakini Halil Osmanlı'nın ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.