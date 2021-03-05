Dr. İlker İpekdal

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 03 Mart 2021 tarihli Covid-19 vakalarına bir bakalım:
Tedavisi devam eden vaka sayısı 408.
Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 1.
Acil Durum Hastanesi’ndeki hasta sayısı 68.
Pandemi otellerinde tedavi edilen vaka sayısı 339.
Bu veriler ve güncel gelişmeler ışığında biraz değerlendirme yapalım.
‘’Tedavisi devam eden’’ vaka sayısı olan 408.
Yani demek oluyor ki, yoğun bakım, Acil Durum Hastanesi ve Pandemi otellerindeki tüm hastalar şu an ‘’aktif tedavi’’ alıyor!
Biraz daha detaylandıralım.
Yoğun bakım hastasının tedavi süreci, sorumlu doktorunu yakından ilgilendirir. Mesleğini hastalarına adamış, idealist genç meslektaşım Dr. Şükrü Onbaşı’nın ve ekibinin gayretleri ile bu süreç ‘’mevcut olanaklar dahilinde’’ çok güzel yönetiliyor.
Acil Durum Hastanesi’nde aktif tedavi gören 68 hastanın klinikleri konusunda yeterli bilgiye sahip değiliz. Yani, kaç hastamızın aktif akciğer tutulumu var, kaçının oksijen desteğine ihtiyacı var, kaçı antiviral tedavi alıyor, kaçı sadece destekleyici tedaviler alıyor bilmiyoruz.
Bilenler vardır elbette ama hangi doktorun hangi tedavi protokolüne göre hastayı yatırma, taburcu etme ya da en önemlisi, Pandemi otellerinde tedavi ve takip etme kararlarını verdiğini bilmiyoruz.
Tedavi protokolünü, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği de bilmiyor! (Bir yılın sonunda organize edilebilen, doktorlar arasındaki toplantıda bu soru cevapsız kalmıştır.)
Tedavi protokolünü, devlette olup da pandemi ile doğrudan ilişkisi olmayan doktorlarımız da tam olarak bilmiyor!
Üstelik en riskli ve en vahim olanı, Pandemi otellerinde tedavi edilen 408 hastanın tedavilerinin, hangi doktor veya doktorların sorumluluğunda yapıldığı hiç mi hiç bilinmiyor!
Bu hastalar doktor yüzü görmüyor!
Birbirinin tıpa tıp aynı yaşa sahip olan, aynı sağlık riskleri bulunan, aynı belirtileri gösteren hastalar, farklı tedaviler alabiliyor!
Dahası, hiç belirti veya bulgusu olmayan kişilerin bazıları da tedavi altındalar şu an!
Ve dahası, PCR test sonucu ‘’zayıf pozitif’’ olup da adeta ‘’arafta kalan’’ kişilerin bazılarına tedavi verilirken bazılarına verilmiyor! Bazılarının kalış süreleri uzatılırken, bazıları kontrol PCR testi ile özgürlüklerine (!) kavuşuyor!
Bir tuhaflıktır gidiyor hastaların Covid-19 tedavileri sürecinde!
Hangi hastanın hastanede, hangi hastanın Pandemi otellerinde tedavi edileceği belki biraz da alın yazısı ile ilişkili hale getiriliyor!
Filyasyon ekibinin birbirinden tutarsız davranışlarına, bir de Covid-19 Hastalığı tanısının konulma sürecindeki tutarsızlıkar ve tanı konulduktan sonraki tedavi süreci ile ilgili soru işaretleri zihinlerimizi kurcalamaya devam ediyor!
Pandemi otellerinde tedavi edildiği ifade edilen 408 hasta, sorumlu doktorları olmadan, çalakalem tedavi protokolleri ile ilaçları verilirken, önce Allah’a sonra hemşirelerine emanet, ufukta görünecek özgürlük ışığını bekliyorlar, adeta şafak sayıyorlar!
Taburcu olduktan sonra yaşadıkları ise ayrı bir trajedi, ayrı bir Aziz Nesin hikayesi!
Ne yapmalı?
Öncelikle, Pandemi otellerindeki hastaların doktorları, kamuoyunun karşısına çıkıp kendilerini tanıtmalı.
Hasta yatış ve çıkışlarını, tedavi protokollerini kimler organize ediyorsa çıkıp biz doktorlara kendilerini tanıtmalı.
Sadece rakamlar değil, tıbbi bilgiler de biz sağlık profesyonelleri ile paylaşılmalı.
Tüm bunların hepsi, devletin güvenliği de düşünülerek kayıt altına alınmalı.
İletişim: 0542-8529899