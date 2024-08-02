NAZIM OĞUR MİLLİ BAYRAMLAR BU GÜZEL BAYRAKLAR ALTINDA KUTLANIR

Ergün Yahat

Mormenkeşe UBP örgüt başkanı iş insanı Nazım Oğur köydeki geleneği her milli bayramlarda olduğu gibi köy kahvanesinde bayraklar altında kutlamaya devam ediyor.

Nazım Oğur yaptığı konuşmada Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 66’ncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 48’inci yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramını bizlerde hangi görüşten olursa olsun gelen yakın dostlar ile bu güzelim bayraklar altında kutlamaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz.

Bu milli günlerimizi geriden gelen gençlerimize unutturmamak için çok önemli olduğunun altını çizen Oğur katılan köylü misafirlere teşekkür ederken konuşması ayakta alkışlandı..