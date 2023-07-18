NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın, Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin (BM) çabalarına rağmen tahıl anlaşmasından çekilmesini kınadığını bildirdi.

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Stoltenberg, "Müttefikimiz Türkiye ve BM'nin çabalarına rağmen Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nden tek taraflı olarak çekilme kararını kınıyorum." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'daki gayrimeşru savaşının dünya genelinde milyonlarca kişiye zarar vermeye devam ettiğini" belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.