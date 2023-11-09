NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gazze'de uluslararası hukuka saygı çağrısı yaparak, "NATO müttefikleri, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için çatışmalara ara verilmesini desteklemektedir." dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'deki görüşmeleri öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

Stoltenberg, Scholz ile Orta Doğu'daki durumu, Hamas'ın saldırısına İsrail'in verdiği karşılığı ele alacaklarını belirterek, "Uluslararası hukuka saygı gösterilmelidir. Siviller korunmalıdır. NATO müttefikleri, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için çatışmalara ara verilmesini desteklemektedir." diye konuştu.

"Son haftalarda gördüğümüz acılar, kalıcı çözüm için çabalamaktan vazgeçmememiz gerektiğini bize bir kez daha hatırlatmaktadır." ifadesini kullanan Stoltenberg, Gazze'deki savaşın büyük bir bölgesel çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

Stoltenberg, İran ve Hizbullah'ın bu savaşın dışında kalması gerektiğini belirtti.