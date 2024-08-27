Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın tarafından yapılan yazılı açıklamada, narenciyede sorunların çözülmediği vurgulanarak, 1974’ten beridir bu yıl en uzun hasat sezonunun yaşandığı aktarıldı.

Elektriğe yapılan zamlar nedeniyle suyun ton fiyatının 10-13 TL’ye çıktığının kaydedildiği açıklamada, “Sürme fiyatları 1000TL dönüm oldu. 25 kiloluk bir torba gübre 1500TL’nin üzerine çıktı. Birçok bahçe hala sürülüp sulanmadı.” denildi. Hükümetin üreticiye verdiği katkının yetersiz olduğunun belirtildiği açıklamada, ihracat kapısının açılması istendi.

Açıklamada, Antalya Ziraat Fakültesi’nden bir ekibin adaya gelerek “hastalıkla” ilgili gözlem yaptığı aktarılarak, Tarım Bakanlığının gözetiminde bir proje tahtında tüm bahçelerin ilaçlanması gerektiği vurgulandı. Hükümete narenciye sektörünün ve ihracatın önünün açılması için çalışma başlatması çağrısında bulunulan açıklamada, narenciye hasadına kısa bir zaman kaldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, “Hem hasat edilen ürünün geriye kalanı hem de Doğrudan Gelir Desteği’nin bir an önce üreticiye ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca fare popülasyonunun çoğalması nedeni ile fare zehiri dağıtımının da bir an önce sağlanması gerekir.” denildi.