Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği, istifa ettiğini açıklayan Birlik Başkanı Ali Alioğlu’nun istifasının kabul edilmediğini, Alioğlu’nun görevinin başında olduğunu açıkladı.

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Asbaşkanı Saadettin Büyükhoca bugün akşamüzeri düzenlediği basın toplantısında, Birlik Başkanı Ali Alioğlu’nun görevinin başında olduğunu söyledi.

Güzelyurt'ta birlik lokalinde düzenlenen basın toplantısında yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

-Büyükhoca

Büyükhoca, açıklamasında ülkenin önemli sektörlerinden narenciyede ihracatının önünü açmak için aylardır yoğun bir çalışma içinde olduklarını anımsatarak, bu çalışmalara katkı koyan Tarım Bakanlığı ve ekibine teşekkür etti.

Yaşanan bazı sıkıntıların ihracatta ciddi bir zaman kaybına neden olduğunu ifade eden Büyükhoca, Alioğlu’nun bu süreçte yaşanan sorunlardan dolayı istifasını onaylamadıklarını ve görevine devam etmesi yönünde karar ürettiklerini söyledi.

-Alioğlu

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu da, narenciye üretimini daha ileriye taşımak için çalıştıklarını belirterek, amaçlarının üreticinin emeğinin karşılığını alması, ihracatın hızla başlatılması ve Cypfruvex’le hareket ederek, sezonu zararsız kapatmak olduğunu ifade etti.

Alioğlu, tüm sıkıntılara rağmen sezon tamamlanıncaya kadar görevinin başında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Narenciye Üreticileri Birliği, sorunlarının çözümü için hükümetin gerekli adımları atmadığı gerekçesiyle cumartesi eylem başlatmıştı.