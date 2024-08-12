NAHİT ÖNCÜ'YE BİR DESTEKDE SAKARYA ÖRGÜTÜNDEN

Ergün Yahat

UBP Gazimağusa ilçe başkanlığı seçimlerinde Nahit Öncü'ye destek veren örgütlerin oranı %75 oldu daha önceleri çok sayıda örgüt başkanı gençlik kolları başkanları kadın örgütler yanında muhtarlarında tam desteğini alan Öncü'ye bugünde Sakarya örgüt başkanı İbrahim Topçu as başkan İbrahim Kilili gençlik kolları başkanı Mehmet Atilla dan geldi.

Sakarya Örgüt başkanı İbrahim Topçu bu kararı alırken Sakarya bölgesinde üyeler ile istişare ettik üyelerin %68 Nahit Öncü demesinin ardından açıklama yaptık deddi.