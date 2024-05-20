Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısıyla bazı etkinlikler düzenledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında bugün Derviş Paşa Konağı’nda Balıkesir İlkokulu öğrencilerine HASDER iş birliğinde Somut Olmayan Kültürel Miraslarımızdan Kıbrıs El Sanatları’nın anlatımı ve uygulaması yapıldı.

3 farklı istasyonda buğday öğütme, sesta ve dokuma yapımını uygulamalı olarak öğrenen gençler, Kıbrıs Türk kültürü ve tarihi değerleri hakkında uygulamalı bilgi de aldı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, öğrencilerle birlikte etkinliklere katılarak, gençlerle zaman geçirme fırsatı buldu.

Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında, yarın 9.30- 11.30 saatleri arasında Kıbrıs Türk Devlet Tiyatro Sanatçısı Suzan Polat eşliğinde Lefkoşa'da Lüzinyan Evi Müzesi'nde Değirmenlik İlkokulu 5. sınıf öğrencilerine yönelik tiyatro gösterisi düzenlenecek.

Çarşamba günü 9.30- 11.30 saatleri arasında ise Lefkoşa'da Türk Maarif Koleji 7. sınıf öğrencilerine yönelik bir dizi atölye çalışması yapılacak. Bilim Lefkoşa Atölyesi'nin önderliğinde düzenlenecek etkinlikte, öğrencilere çerçeve yapımı, Kıbrıs haritası üzerinde endemik bitkilerin yerleştirilmesi, basit hareket mekanizmalı tekne yapımı, geleneksel Türk mimarisinde kemer örneği yapımı gibi çeşitli konularda atölye çalışmaları sunulacak.

Güzelyurt'ta saat 10.00-12.00 arasında Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ferda Öztürk Kömleksiz başkanlığında Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi'nde üniversite öğrencilerine yönelik müze eğitim çalışmaları yapılacak.