Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Karma evlilik mağdurları, bugün Güney Kıbrıs’ta eylem yapacak.
Rum yönetimi, Sadece bir tarafın "Kıbrıs Cumhuriyeti" vatandaşı olduğu evliliklerden doğan çocuklara, "Kıbrıs Cumhuriyeti" ve dolayısıyla Avrupa Birliği vatandaşlığı vermiyor.
Dünyada sanırım görülmemiş bir uygulama...
İçinde ırkçılık var, düşmanlık var ve iddia etikleri sözde cumhuriyetten hala dışlama var.
Peki Rum Yönetiminin Kıbrıs Türklerini yok saydıkları tek konu bu mu?
Tabii ki değil...
Ancak bu konuda hassasiyet daha fazla bizim tarafta...
Özellikle Kıbrıs Türklerinin Rum Yönetimine karşı karma evlilik mağduriyeti dışında bir başka konu var mıydı çok hatırlamıyorum.
Adada yaşadığımız sorunlar içerisinde eğer Kıbrıs Konusunun çözümsüzlüğü varsa bunda en büyük payın sahibi elbette Rum Yönetimidir.
Ama bugüne kadar hiç eylem türü demokratik hakların bu yönde kullanıldığını görmedik.
Rum yönetimin ya da Avrupa'nın özellikle Annan planı sonrası Kıbrıs Türküne attığı kazık, Crans Montana'da dönen Ali Cengiz oyunları, BM'nin taraflı tutumu halkın nezdinde hiç dünyaya haykırılmadı...
Tanınma çağrısı yapan, özgürlüğünün dünya tarafından da tescillenmesini isteyen bir süreç içerisindeyiz.
Tek destekçimiz şuan Türkiye ve buna sevinerek Türk Devletleri Teşkilatını da ekliyoruz artık...
Bizim için bir adım attılar ve devamı da gelebilir.
Ancak bu tür gelişmelerin halkın gündeminde önemli bir yer tutmadığını görüyoruz maalesef.
Peki niye?
iki ihtimal var...
İlki, pastanın kaymağını yiyen mutlu azınlık yani halinden çok memnun olanlar...
Diğeri de tam tersi karnını doyurma ve gelecek kaygısı yaşayanlar...
Demek ki tanınma için tüm halkın ortalama aynı çizgide olması gerekiyor.
Mutsuzları, mutlu azınlığa ezdirmemek gerekiyor.
Ekonomik denge sağlandığı anda insanlar yumurta ve domates fiyatını düşünmeyi bıraktığı anda kafasını kaldırır ve tanınmayı falan gündemine alır...
Yada bulunduğu koşullarda toplumca mutlu yaşama şansını yakalar...
Ekonomik şartlarımız Rumlarla ortalama aynı seviyelere gelmediği sürece bu adada ne anlaşma olur ne de sorunlar biter...