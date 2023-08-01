Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç Girne Antik Limanı Restorasyon Projesi çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Müsteşar Serhan Aktunç, bir süredir bazı haber sitelerinde Girne Antik Limanı Projesi özelinde yapılan haberleri eleştirerek, “Girne Antik Limanı Restorasyon Projesi hakkında artık bizim de bazı gerçekleri açıklama zamanımız geldi diye düşünüyorum.” dedi.

Serhan Aktunç açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Konu ile alakalı olarak, ilgili ilgisiz, bilgili bilgisiz, herkes bir şeyler yazıyor, bir şeyler söylüyor. Yapılan açıklamalar tutarsızlığını korumaya devam ederken, bütün hatanın Turizm Bakanlığı’nın üstüne atmaya çalışanlar da git gide çoğalmaya başladı.

Suçlamanın en kolay iş olduğu ülkemizde, yapılan işin ne kadar zor olduğu, ne kadar hassas olduğu dikkate alınmıyor.

Unutulmaması gerek ki, burası yıllarca kangren haline gelmiş bir alan olmakla birlikte, kimin merhem olmaya kimin neşteri vurmaya ve sorunu çözmeye niyet ettiği bellidir. Belki de 10 yıldır, tüm Hükümet Programlarında Girne Antik Liman projesinden bahsedilir, fakat kimse cesaret edip bir şey yapamazdı.

Her zaman açık olmayı, samimi olmayı, özeleştiri yapmayı savunan bir insan oldum. Yaklaşık 2 sene önce bu göreve geldiğimde neyi savunuyorsam, şimdi de aynı doğruları savunan bir kişiyim.

Evet bir takım hatalar oldu, çünkü eski eser alanı içinde yılların birikmiş olan sorunlarını çözmeye çalışıyoruz; beklenmeyen, düşünülmeyen, öngörülmeyen bazı sorunlar ile karşı karşıya kaldık.

Takım ruhuna, ekibe hep inandık, kamu hafızasının önemli olduğunu düşündük, bundan dolayı da Dairelerimizde çalışan, özellikle de deneyimli personellerin görüşlerine hep saygı duyduk, değer verdik, dinledik. Bu proje de bizim iç bu şekilde oldu, en başta Eski Eserler Dairesi personeli olmak üzere, paydaş tüm Daireler ile iletişim içinde olduk. Bazen yanlış yönlendirilsek de, Kamu Hafızasına her zaman önem verdik.

En önemlisi de Girne Antik Liman Esnafı, mal sahipleri ve diğer paydaşlar ile sürekli iletişim içinde olduk, bunların içinde en büyük paydaşımız da Girne Belediyesi oldu, çünkü altyapı, kanalizasyon işleri ve projesi onlar tarafından hazırlandı. Hani şimdi ortaya çıkıp da biz yaparız, en iyi biz biliriz, Turizm Bakanlığı ihaleye çıkma yeteneğini kaybetti diyorlar ya. Onların yaptığı Girne Antik Limanı projesinde de birçok hatalar var. Bunlara hiç değinmek istemiyorduk fakat bu kadar uğraş, çaba, iyi niyet varken, tüm hatayı Turizm Bakanlığına çıkarmanın da adil olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden Girne Belediyesi tarafından hazırlanan altyapı projesinden oluşan bazı hataları, zaman ve maliyet kaybını sizler ile paylaşmak isterim.

1. Girne Belediyesinin çizmiş olduğu kanalizasyon çalışması başlamadan, alanda kodlar alınırken “KOD” FARKI tespit edilmiş ve Belediyeye iletilmiştir. Ancak Belediyedeki teknik kişiler hata olmadığını, kendi projelerine güvendiklerini söylemişlerdir. Fakat Belediyenin söylediği gibi hareket edilirse Kale köprüsünün orda borunun yukarı çıkacağı tespit edilmiştir. Olay tespit edildikten sonra ısrarla alana çağrılan Belediye ekipleri sonra “haklısınız hata yapıldı” diye Kabul ettiler. BİZ DE EK BÜTÇE ÇIKARARAK BU SORUNU ÇÖZDÜK.

2. Belediyenin çizmiş olduğu projede abone bağlantı sayısı eksik çıkarıldığı tespit edildi ve BİZ DE EK BÜTÇE ÇIKARARAK BU SORUNU DA ÇÖZDÜK.

3. Yine alanda çalışma yaparken abone bağlantılarının hatalı olmasından dolayı, yıllardır denize sızan foseptik kuyuları ve/veya pis su kuyularının yanlış olduğunu kanalizasyon bağlantıları olmasına rağmen yanlış uygulama olduğunu ve limandaki kokunun devam edeceğini defaten söyledik. Sonunda belediyedeki teknik arkadaşlar alana gelip inceleme yaptılar ve dükkân işletmecilerine yazılı bilgi notu bırakarak ayrıldılar. Ancak konu sadece dükkân işletmecilerinin değil, ortak olarak yaşanan apartman sakinlerinin sorunu olduğu açıkça görülmektedir. Belediye teknik arkadaşları her bir binaya girerek sorunu tespit etmek yerine yüzeysel olarak birkaç dükkâna not bırakarak ayırdılar. Çözüm şu ana kadar tatminkar olmamakla birlikte, düzelmediği taktirde sorun devam edecektir.

UYARIYORUZ, Sorun devam ediyor, sızıntılar var ve önlem alınmadığı taktirde devam edecek.

4. Belediyenin çizmiş olduğu projede, kullanım suyu boru hattı yanlış ve hatalı olduğundan dolayı BİZ DE EK BÜTÇE ÇIKARARAK BU SORUNU DA ÇÖZDÜK.

5. Diğer büyük sorun ise, Belediyenin çalıştırmak ile mükellef olduğu "Kanalizasyon Pompa" istasyonudur. Yıllardır alanda bir sorun ve bu sorunu aşmak için Belediyeyi haftalardır beklememize rağmen maalesef çözülmedi. Sorun limanda duymuş olduğunuz pis lağım kokularıdır. Özellikle Café 34 ve Canlı Balık önü kokmaktadır ve pompa istasyonun içi yapılmadığı taktirde kokmaya da devam edecektir. Neden mi bu sorun devam ediyor? çünkü proje çizilirken, Girne Belediyesindeki görevliler, istasyonu projeye dahil etmediler, Belediye olarak bunu biz yapacağız dediler, bekledik ama hava sıcak olduğundan dolayı yapmadılar. Şimdi ise, pompa istasyonuna giden suların kesilmesi lazım, ortadaki T'nin aşağıya indirilmesi lazım ki, borudan gelen sular birikmeden pompaya giderek diğer pompaya gönderilsin. "