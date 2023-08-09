Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda gerçekleşen kazada ağır yaralanan Mustafa Özdoğan’ın annesi Zehra Özdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada oğlu Mustafa’nın kol ve omuz operasyonunun başarılı geçtiğini duyurdu.

Zehra Özdoğan iki aylık sürede yanlarında olan herkese teşekkür ederek Mustafa’nın şimdilerde kendine gelmeye çalıştığını söyledi.

Zehra Özdoğan’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

İki aydır bizimle her gün acı çekip dua eden Allaha el açan tanıdık tanımadık yanımızda olduğunu bize hissettiren herkese çok teşekkür ederiz bizi hiç yalnız bırakmadınız.



Mustafa’mızın kol ve omuz operasyonu bugün başarıyla gerçekleştirildi. Şuan odamızda ayılma aşamasında dualarınızı eksik etmeyin lütfen.



Rabbim hepinizden binlerce kez razı olsun daha güzel haberlerle buluşmak üzere Allaha emanet olun.



Ya Allah Ya Muhammed Ya Şafi