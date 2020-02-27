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Mustafa Akıncı

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

27 Şubat 2020, 04:07

Mustafa Akıncı beklemediği anda CB oldu.

Ama belli ki bu makamda yine olmak istiyor.

Ve tekrar talep ediyor .

Bunu başarır mı bilinmez.

Ama şimdilik kampanyasını sürdürüyor.

Açılımlar yaparak.

Perspektif genişleterek.

Öncelikle Kıbrıslılık kavramına bağlı olanlar.

Sonra Türkiye yönetiminden memnun olmayanlar.

Ve, Kıbrıs Türk milliyetçisi olanlar.

Bu üç kitleye hedeflenmiş durumda.

Açı geniş, hedef büyük.

Başarır mı?

Performansı Erhürman’a bağlı.

Erhürman silikleşirse başarır.

Erhürman, sivrilirse başaramaz.

*****

Akıncı’nın CB’den ne murat ettiği tek paydalı.

Federalist yaklaşım bazında bir çözüm.

Bu anlaşılır.

Ancak Cumhurbaşkanlığı konusunda ne vaat ediyor?

Anayasal yetkiler mesela?

Örtülü ödenek kullanımı?

Toplumsal sorunlara bakışı?

Bu konularda net değil.

Cebinde müzakerelerden başka bir şey yok.

2020 sonrası için ne düşünüyor.

O da belli değil.

Strateji sadece söylemsel.

Dik duruş adı altında sert mesajlar.

Onur adı altında Kıbrıs aidiyeti.

*****

Akıncı’yı bu yaklaşım 2020’ye taşır mı?

Bugünden söylemek zor.

Stratejisinin temeli hem etkili, hem zayıf.

Etkili çünkü bireyin hissiyatına dokunuyor.

Zayıf çünkü somut bir fayda önermiyor.

Ve hissiyat halinin geçiciliği hesaba katılmalı.

Ve bu hesaba katılırsa durum flu.

Tatar cephesi ile flörtleşme durumu kurtarır mı?

Görünürde Erhürman üzerine oynamak iki cepheyi de kurtarıyor.

Ancak bu starteji  de saatli bir bomba.

Erhürman’dan gelecek bir atak hesapları değiştirebilir.

Ve herşey tersyüz olabilir.

*****

Durum şimdilik bu merkezde.

Yarın neler olur bilemeyiz elbette.

Ancak bugün görünen hala 3 adayın başabaş olduğu.

Düzmece anketlere rağmen.

Cephesel flörtlere rağmen.

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