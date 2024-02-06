Mülteci Hakları Derneği, mülteci haklarına saygı göstermek ve insanlık onurunu korumak adına, mültecilerin korunması ve haklarının güvence altına alınması için acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Dernek, mülteci hakları ve sığınma mevzuatının ivedilikle yürürlüğe girmesini istedi.

Mülteci Hakları Derneği yazılı açıklamasında, herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı olduğuna dikkat çekerek, sığınma ve mülteci haklarının düzenlendiği yasaların yürürlüğe girmesi, etkin bir şekilde uygulanması, mültecilere adil ve insanca yaşama hakkının tanınmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Mülteci Hakları Derneği açıklamasında, kıyılara vuran cansız bedenler konusunda kamuoyunu bilgilendirerek, mülteci ve sığınmacıların haklarına ilişkin çağrıda bulundu.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından soruşturmanın Kıbrıs’a vuran cansız bedenlerin Suriyeli sığınmacılar olabileceği ihtimali üzerinden genişletildiğini ve konunun takipçisi olacakları ifade edilen açıklamada, Polis Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşmelerde konunun detaylı şekilde ele alındığı ve çözüm odaklı yaklaşımların benimsenmesinin talep edildiğini bildirildi.

Son günlerde kıyıya vuran cansız bedenlerin birkaçının üzerindeki kıyafetlerin Suriye üretimi olduğuna dair yapılan tespitlerin, acil ve ciddi bir insani duruma işaret ettiği belirtilen açıklamada, bu durumun, Suriye'deki iç savaşın ve bölgedeki insan hakları ihlallerinin bir yansıması olduğu ve acil önlem alınmasını gerektirdiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır. Sığınma hakkı, insan hakları evrensel beyannamesi ile uluslararası hukukta yer alan en temel insan haklarından ve prensiplerinden biridir.

Bu nedenle, sığınma ve mülteci haklarının düzenlendiği yasaların yürürlüğe girmesi, etkin bir şekilde uygulanması ve mültecilere adil ve insanca yaşama hakkının tanınması büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, mülteci hakları ve sığınma mevzuatının ivedilikle yürürlüğe girmesi gerekliliğinin önemini hatırlatır, Mülteci Hakları Derneği olarak, bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğimizi ve mültecilerin haklarını korumak için her türlü girişim ve çabayı göstereceğimizi kamuoyuna hatırlatırız.”