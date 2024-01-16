KKTC Muhtarlar Derneği’nin bu yıl ikincisini düzenleyeceği dayanışma ve birliktelik yemeği, cumartesi akşamı saat 19.30’da Lefkoşa Elysium Park’ta yapılacak.

Kıbrıs Türk Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz’ın verdiği bilgiye göre yemeğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, belediye başkanları ve muhtarlar katılacak. Yemekte protokol konuşmaları da olacak.

Darbaz, bu yılki etkinliğin dayanışma ve birliktelik yemeği olmasının yanı sıra seçilmişlerin de katılacağı bir toplantı yemeği özelliği taşıyacağını belirterek, muhtarların sorunlarına birliktelikle eğilmeyi amaçladıklarını kaydetti.