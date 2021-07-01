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Muhalefet de Ağlama Duvarı gibi maşallah…

Levent Özadam
Türkiye

Levent Özadam

01 Temmuz 2021, 08:42

Levent Özadam - Mesaj Kutusu

[email protected]

Kendini topluma sevdirmeyi beceremeyen YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptığı bir takım yorumlarda doğrulara da işaret ediyor…

Diyor ki;

“Tamam anladık. YDP ve DP ye mensup 2 Vekil çeşitli sebeplerle Meclise gelmiyor ve Mecliste iki gündür nisap sorunu yaşanıyor...

Tamam anladık, nisap sorunu öncelikle Hükümetin meselesidir...

Tamam hade şunu da kabul edelim ki bu Hükümet şu anda 25 Vekil desteğine düşmüş bir azınlık hükümetidir.

Peki kardeşim Kuliste bekleyip Genel Kurula girmeyen ve Meclisin çalışmasına katkı koymayan muhalefetin yani sizlerin, son iki gündür yaşananlarda hiç mi suçu yoktur.

Yahu, "4 lü Koalisyonu kurun size dışarıdan karşılıksız destek verelim" dediğimizde, ekonomik tablodan korkan ve görevden kaçan siz değil mi idiniz?

Neticede Ey Muhalefet, sizler bu Hükümetin devamını istemiyorsanız, bulursunuz 26 yı gelir ve bu Hükümeti devirirsiniz...

26’ yı bulamıyorsanız çığırtkanlığı bir kenara bırakın. Bilin ki bu Hükümet ülkeyi seçime götürecek Hükümettir…”

Birçoğumuz buna özrü kabahatinden büyük diyebiliriz ama…

Doğruluk payı da bir hayli fazla!

Zira Arıklı da hükümetin bir parçası hatta Başbakan Yardımcılığı gibi ikinci adam makamında oturuyor…

Pek ala nisabın bile sağlanamadığı mecliste yaşanan rezalete karşı isyan edip gidip istifasını sunabilir ve böylelikle hükümet düşer ülkenin de önünü açmış olur!

Ama ne yazık ki birileri bu hükümetin devamından yana olduğu için o da kendi iradesiyle bir karar üretemediği gerçeğini de göz önünde bulundurursak yapacağı pik bir şey yok…

Bu da siyasette statükonun bir parçası haline geldiği içindir!

Büyük umutlarla ilk seçimde başarılı olmuştur, hükümete girmiştir ancak partisini ayakta tutmayı başaramayarak çok da iyi bir yönetici olmayı becerememiştir…

Muhalefete gelince…

Eylemler ve söylemler her zaman olduğu gibi harika!

Karşılarında hem azınlık hem de beceriksiz ve basiretsiz bir hükümet buldular ya…

Yerden yere vurmayı gayet iyi yapıyorlar!

Edebiyatta da hayli başarılılar…

Ama ses var görüntü yok!

Gitsinler Kudüs’e Ağlama Duvarı’na orada iyi bir tablo ortaya koyabilirler…

Ağlasınlar, sızlasınlar, edebiyata devam etsinler!

Hepsi o kadar işte…

Burada oysa yapabilecekleri çok şey var!

Milletin vekili olmak sadece meclis kürsüsünde atıp tutmakla olmaz ya…

Niye vekil sıfatından vazgeçip halkın arasına karışmıyorlar!

Yoksa dokunulmazlıklarının kaldırılmasından mı korkuyorlar…

O zaman otursunlar yerlerine!

Gazel okumayı bıraksınlar…

Hükümet nisabı sağlayamıyor mu, sen sağlayacaksın!

Parmağının ardına saklanmayacaksın…

Aslında şöyle de bir gerçek var;

Muhalefete mensup partilerin derdi tasası iktidar olmak filan değil…

Onlar da gayet iyi biliyorlar ki, bu süreçte iktidar olmak Ankara ile ilişkileri de göz önünde bulundurduğumuzda sadece ateşten bir gömlek!

Arıklı’ya yeniden dönersek;

Kıb-Tek konusunda çok önemli açıklamalar yapıyor…

Yapıyor da kime ne!

Her yıl 400 Milyon TL gibi çok ciddi bir paranın hortumlandığını avazı çıktığı kadar bağırıyor…

Ama nedense bu konuda muhalefet de iktidar da suskun!

Sendika ona keza…

Bu da demektir ki iktidarıyla muhalefetiyle hepsi de sistemin birer parçası olmuşlar!

Kimse yolsuzlukların, hırsızlıkların ve arsızlıkların peşine düşemiyor…

Ya da işlerine gelmiyor!

MESAJ KUTUSU

Sayın Hasan TAÇOY, Meclis Dostluk grubu olarak şu sıralar Ankara’dasınız ama asıl hedef orada bir takım çok özel temaslar sonrası kurultay adaylığı için düğmeye orada basmak olduğu konuşuluyor. Bakalım yeterli desteği bulabilecek misiniz? Hayırlara vesile olsun…

Sayın Dursun OĞUZ, öğrenci bursları yine birikmeye başladı. Türkiye’den de kaynak akışı başladığına göre onları da sevindirirsiniz değil mi? Hayat şartları ağırlaştıkça sembolik de olsa bu paralar çok işe yarıyor…

Sayın Olgun AMCAOĞLU, siz her ne kadar okullarda kayıt parasının alınmayacağınızı söyleseniz de okul yönetimleri velilere istedikleri yere şikayet etmeleri konusunda talimatları çiğniyorlar. Hoş onlar da bu parayı cebe atmayıp okulun ihtiyaçları için harcıyorlar ama siz yine de okullara bütçe konusunu gündem getirin deriz…

Sayın Harun DENİZKAN, medyada yeni bir atılım yaparak hem televizyon hem de yazılı basın için yoğun bir çalışma temposunda olduğunuzu duyduk. Bu arada çok da güçlü bir sponsörünüz varmış, zaten başka türlü de olmazdı değil mi? Kolaylıklar ve başarılar dileriz, Allah utandırmasın artık…

Sayın Turan BÜYÜKYILMAZ, gelmiş geçmiş hiçbir yönetim Teknecik bacasından yayılan zehri engelleyemedi, bari siz olsun halk sağlığı açısından bu konuda ciddi bir girişimde bulunun. Zira kanserden ölenler listede zirvede bulunuyor…

Sayın Aydan BAŞKURT, Cumhurbaşkanlığının sizin gibi büyük deneyim sahibi birini kadrosuna katması tüm çevrelerde memnuniyet yarattı ama işte pasif bir görev olunca da sanki de göstermelik gibi duruyor. Umarız kısa bir sürede yine hak ettiğiniz yerde olursunuz…

Sayın Fırat ATASER, belediye başkanı arkadaşlarınız yeni siyasi oluşum için ne zaman düğmeye basacağınızı soran mesajlar göndermeye başladı. Zira şu sıralar zemin ve zaman bu konuda çok uygun, vatandaş da mevcut siyasilere karşı ateş püskürüyor…

Sayın Çetin SADELİ, DP Sosyal işler sorumluluğuna getirildikten sonra partilileriniz renkli günlerin çok yakında olduklarını konuşmaya başladılar. Bakalım seçmeni partiye çekmek için ne gibi sürprizler hazırlayacaksınız biz de merak etmeye başladık…

Sayın Serdar DENKTAŞ, dün akşam geç saatlerde Başbakan Saner ile çok özel bir toplantı gerçekleştirdiğinizi duyduk. Sanki de bazı kararlarınızdan vazgeçirmeye çalışıyordu diye söylentiler yayılmaya başladı. Hayırdır bazı konularda geri adım mı atacaksınız acaba!

Sayın Cem DANA, İskele’deki 30 Milyon TL’ye mal olan eşi benzeri olmayan lunapark kapanma dönemi bitince nihayet vatandaşın hizmetine açılmış. Bu arada adanın her yerinden akın olduğu söyleniyor, hayırlı işler bol kazançlar temenni ederiz…

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