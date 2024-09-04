“2 bin 2 kaybın, bin 51’i kimliklendirildi”

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade, komite çalışmalarıyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmede bulundu.

Müftüzade, Kayıp Şahıslar Komitesi çalışmaları doğrultusunda bugüne kadar toplam 2 bin 2 kaybın, bin 51’inin kimliklendirildiğini belirtti.

Son olarak Atlılar Toplu Mezarında kazı yapıldığını ve 37 kalıntıya ulaşıldığını dile getiren Müftüzade, şöyle devam etti:

“37 şehidimizin kalıntıları titiz bir çalışma sonucunda kazılarak ara bölgedeki KŞK laboratuvarına gönderildi. Antropolojik analizler finalize edildikten sonra DNA testi için kalıntılardan örnek alınarak Amerika’daki anlaşmalı laboratuvara gönderilecek. Amerika’daki laboratuvar dünyanın önde gelen donanımlı laboratuvarlarından biridir. DNA testleri özellikle yaşları yakın aile bireyleri olan kayıpları kimliklendirirken oldukça detaylı bir çalışmaya tabi tutulmaktadır ve tüm DNA testlerinde yüzde 99,8 doğruluk oranına ulaşıldıktan sonra ailelere teslim gerçekleştirilmektedir. Kayıpları bulmak uzun ve meşakkatli bir süreçtir”

Müftüzade, yapılan mutabakat sonucu her yıl 10 askeri bölgede kazıların sırayla yapıldığını söyleyerek, bu kazıların sorunsuz devam ettiğini belirtti.

Pandemi döneminde bu kazılara ara verildiğini kaydeden Müftüzade, o dönem geçişler kapatıldığından kazıların yapılamadığını ve bu nedenle bir birikme yaşandığını buna rağmen askeri bölge kazılarının eksiltilmeden devam edildiğini ifade etti.

- “Kayıplar konusu politize edilmemeli”

Rum yetkililerin kayıplar konusunda yaptığı bazı açıklamalara da değinen Müftüzade, iki lider arasında kayıp şahıslar konusunun politize edilmeyeceğine yönelik bir mutabakat bulunduğunu anımsattı.

“Rum yetkililer tarafından yapılan bazı açıklamalar bu mutabakatı ihlal ediyor. Bu açıklamaları esefle karşılıyorum” diyen Müftüzade, konuyu politize etmenin hiçbir amaca hizmet etmeyeceğini söyledi.

Söz konusu açıklamaların kayıp ailelerini üzen bir davranış şekli olduğunu dile getiren Müftüzade, tarihi gerçeklerin değiştirilemeyeceğini belirtti.