Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen Resmi Evrak Sahtelemek, Evrak Sahtelemek, Sahte Resmi Evrağı Tedavüle Sürme Ve Sahtekarlıkla Kayıt Temini suçlarından tutuklanan zanlı Levent Baysal mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru 18 Mayıs 2022 tarihinde Girne’de, Celal Abbas UĞUROĞLU (Sürüş Eğitmeni) ve Sezer KARATAŞ (Reklamcı)'ın 16 Mayıs 2022 tarihli KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Girne Sürüş Ehliyetleri Müfettişliği Öğrenci ehliyeti sınav sonuç listesinde ismi olmadığı ve sınava girmediği halde zanlı Sezer KARATAŞ adına sahte olarak düzenlenen form ve KKTC Vergi Dairesi tarafından adına düzenlenen genel tahsilât makbuzunun arka kısmına, konu sınav tarihinde görevli müfettiş U.Ö’nün imzasını sahteleyip “GEÇTİ” ibaresi yazarak sahte olarak düzenlenmiş olan mührü vurmak suretiyle resmi evrakı sahteleyip Girne Vergi Dairesinde konu sahtelenmiş resmi evrağı tedavüle sürüp akabinde Sezer KARATAŞ adına olan “DE” sınıflarına haiz öğrenci sürücü belgesini sahtekarlıkla temin ettiklerini belirtti. Polis olayın bilgilerine 8 Haziran 2023 tarihinde geldiğini ve ilk etapta Celal Abbas UĞUROĞLU ve Sezer KARATAŞ'ın tespit edilerek tutuklandığını ve meselede bağlantısı görülen zanlı Levent Baysal'ın ise arandığını öğrenmesi üzerine polise gelerek teslim olduğunu mahkemeye aktardı. Polis meselenin ciddi bir mesele olduğunu alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken evraklar olduğunu belirterek ilk etapta zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.