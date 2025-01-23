Kıbrıs Türk Multiple Skleroz (MS) Derneği Başkanı Sibel Hançerli, MS hastalarının hastalıkla mücadele, ilaç sıkıntısı ve istihdam sorunlarının yanı sıra, şimdi de dernek binalarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını açıkladı.

“DERNEĞİN KİRASINI ÖDEME KARARI İPTAL EDİLDİ”

Hançerli, derneğin uzun yıllardır hastalara ve ailelerine hizmet sunduğunu belirterek, binanın kirasını ödeyen Vakıflar İdaresi’nin artık bu ödemeleri yapmama kararı aldığını üzüntüyle öğrendiklerini söyledi. Hançerli, “Bu karar, derneğin geleceğini ve hizmetlerini tehlikeye sokuyor. MS hastaları ve aileleri için hayati önem taşıyan psikolojik destek, bilgilendirme toplantıları ve sosyal etkinlikler durma noktasına gelecek” dedi.

“MS HASTALARI VE YAKINLARI ÇARESİZ DURUMDA”

Yetkililerden destek beklediklerini ifade eden Hançerli, konuyla ilgili görüştükleri hiçbir kurum ve yetkiliden randevu bile alamadıklarını belirterek, “MS hastaları büyük bir çaresizlik yaşıyor. Kamuoyunu duyarlı olmaya ve derneğin binasız kalmasının önüne geçilmesi için yetkilileri göreve davet ediyoruz” dedi.

“BU SADECE HASTALARI DEĞİL, TÜM TOPLUMU ETKİLİYOR”

Hançerli, MS hastalığının yalnızca hastaları değil, ailelerini ve toplumu etkileyen önemli bir sağlık sorunu olduğunu vurguladı. “Sağlık örgütlerine sahip çıkmak, tüm toplumun sağlığına sahip çıkmak anlamına gelir” diyerek duyarlılık çağrısında bulundu.

MS Derneği, hastaların yaşam kalitesini artırmak adına yıllardır önemli hizmetler sunarken, binanın kaybedilmesi durumunda tüm bu faaliyetlerin durma noktasına geleceğini belirterek, acil çözüm bekliyor.