Mozart'ın 268. doğum günü, Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB), MYRRHA TRİO ve Arabahmet Kültür Evi (ARKHE) iş birlikleriyle kutlandı.

KKTC Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi'nden verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTCCSO) üyelerinden oluşan MYRRHA TRİO'nun ARKHE ev sahipliğinde düzenlediği söyleşi ve konser dün Lefkoşa- Arabahmet Kültür Evi'nde yapıldı.

Etkinlikte, "Mozart üzerine bir sohbet" isimli söyleşi düzenlendi. Soprano Sermin Dikmen Töre, Miray Çakır (Keman), Sinem Sadrazam (Viyola), Püren Eda Gözer (Viyolonsel) ve Cansu Özcezarlı'dan (Keman) oluşan grup ta konser verdi.