Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunun 4-5’inci kilometreleri arasında, dün gece 00.30 sıralarında Serdar Şahan (E-26), yönetimindeki UE 420 plakalı motosikletle Güzelyurt istikametinde seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan akasya ağacına çarptı.

Polis açıklamasında, çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin, sol yan kısmı üzerinde sürüklenerek yol içinde durduğu, kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsünün kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

-Kaza yapmasının ardından Güney Kıbrıs’a giden şahıs geri dönüşünde tutuklandı

Daha önce karıştığı bir trafik kazasından dolayı aranan Kutret Şarafat isimli şahıs dün Bostancı Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tutuklandı.

Cengizköy-Yeşilyurt Anayolunda 20 Kasım saat 1.10 sıralarında, yönetimindeki JB 259 plakalı salon araçla Güzelyurt istikametine doğru seyreden Şarafat, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Muhammad Hamad Nasrullah (E-22) yönetimindeki UH 255 plakalı motosikletin arka kısmına çarpmış ve kaza sonrası olay yerinde durmayıp Bostancı Kara Geçiş Kapısı’ndan GKRY Bölgesine geçiş yapmıştı.