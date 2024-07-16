MORMENKEŞE METİN MENEKŞELİ ETRAFINDA KENETLENDİ

Ergün Yahat

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Külübü dün akşam kulüp lokalinde gerçekleştirdiği geniş çaplı toplantıda külüp sevdalılarından başkan Metin Menekşeli etrafında kenetlenme kararı çıktı.

Gecede anlamlı bir konuşma yapan başkan Metin Menekşeli köylülerin bu geceye gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Emekli meclis müdürlerinden Hilmi Öztemiz yönetim yanında ayrı bir destek yönetiminin de pazartesi günü oluşturup görev dağılımı yapılacağını söyledi.