MORMENEKŞE ENGİNAR FESTİVALİ 12-13 NİSAN TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK

Ergün Yahat

Bölgenin en büyük festivalleri arasında gösterilen ve Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği ve Mormenekşe enginar komitesi ve Yeniboğaziçi Belediyesinin katkıları her yıl geleneksel olarak düzenlediği Mormenekşe Enginar Festivalinin 13 bu yıl 12 - 13 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

Her yıl enginar yemekleri ve enginar tatlarının ve enginarın öne çıkarıldığı festival bu yıl da kültürel ve sanatsal etkinliklere yer verilecek.

Kıbrıs kültürünün yansıtılması için bu festival için çalışmalar başlatan Kadınlar Birliği Başkanı Erşen Ummanel her yıl festivalin Nisan ayında yapılacağını da vurgulamıştır.