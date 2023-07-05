MOR-DER VE YBB ŞAMPİYON MELEKLERİ UNUTMADI

Ergün Yahat

Mormenekşe kültür sanat ve spor derneği MOR-DER'in öncülüğünde Yeniboğaziçi belediyesinin katkıları ile düzenlemiş olduğu Yaza merhaba gecesi ve gelirinin tamamının Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğine bağışlanan geceye ilgi büyük oldu.

Mormenekşe kadınlar birliği düğün salonunda sunuculuğunu Togay Menekşelinin yaptığı gecede kurulan stantlar yanında folklor gösterileri ,zumba gösterisi ,konserler yanında bir çok aktivite gecede sahnelenip izleyenlerden büyük ilgi gördü.

Gecede katılan guruplara plaketler teşekkür belgeleri Yeniboğaziçi belediye başkanı Katip Demir, köy muhtarı Sayım Aytürk meclis üyeleri ve Mor-Der yönetimi tarafından takdim edildi.