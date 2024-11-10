(Kamalı Haber) - Ercan Havaalanında uyuşturucu maddeyle yakalanan Mehmet Topçu bugün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Görkem Taşlı olayla ilgili olguları aktardı. Taşlı, zanlının "Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf" suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis memuru, 9 Kasım 2024 tarihinde saat 23:10’da Lefkoşa Ercan Havalimanında gelen yolcu salonu içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Pamir isimli köpeğin Mehmet Topçu’nun tasarrufunda bulunan valize tepki vermesi üzerine arama yapıldığını belirtti. Polis memuru Taşlı yapılan aramada valizdeki montun cebinde Parllament marka sigara paketi içerisinde tütünle karışık yaklaşık bir gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını, zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi İstanbul Taksim'de tanımadığı bir kişiden aldığını söylediğini aktardı. Polis memuru Taşlı, uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise özür dileyerek, "Kötü bir niyetim yoktu. Montumun cebinde kaldı, valizin içerisindeydi. Tek sarımlıktır. Bir gram bile değildir “dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.