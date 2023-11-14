Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un misafiri olarak Berlin’de bulunan Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Aralık ayında Yunanistan'da ağırlamak istediğini söyledi.

"Zorlukları ele alarak olumlu bir gündem oluşturmak benim benimsediğim yaklaşımdır” şeklinde konuşan Miçotakis, Yunanistan ve Türkiye ilişkilerinin yanısıra, Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerinin de ele alınması gerektiğini ifade etti.

- Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Atina’da toplanacak

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da Atina ile Ankara arasındaki 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının iki ülkenin anlaşmasıyla 7 Aralık'ta Atina'da düzenleneceğini duyurdu. İki liderinin buluşmasının bu toplantı kapsamında olabileceği belirtiliyor.