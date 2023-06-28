Suverki'nin Avukatı Ahmed Ebulala Madi, sosyal medya hesabından, hapishane çıkışı fotoğraflarını yayımladığı müvekkilinin, terör örgütlerine üye olmak ve finansal destek vermek suçlamasının ardından serbest bırakıldığını duyurdu.
Tevhid ve Nur adlı mağazalar zincirinin sahibi Suverki'nin, 2020'de hakkında verilen kararlarıyla mülklerine haciz getirilmişti.
Receb Suverki, 2015'te mağazalarında sattığı ayakkabılara "Mısır Bayrağı resmini koyarak bayrağa hakaret" suçlamasıyla aleyhinde açılan davadan beraat etmişti.