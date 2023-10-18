“Sina Yarımadası'nın İsrail'e yönelik bir terör üssüne dönüşmesini istemiyoruz. Milyonlarca Mısırlı, Filistin halkının yerinden sürülmesi fikrine karşı gösteriler düzenlemeye hazır."

"Filistinlilerin tehcir edilmesine yönelik bir düşünce varsa İsrail’de Necef Çölü var"

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze’deki sivillerin Mısır’a göçe sürüklenmesine yönelik girişimleri ve Filistinlilerin topraklarından sürülmesini reddederek İsrail’e “Necef Çölü” önerisinde bulundu.

Sisi, resmi temasları kapsamında başkent Kahire’de bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı ikili görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Scholz ile İsrail-Filistin çatışması ve Gazze'deki son gelişmeleri ele aldıklarını belirten Sisi, "Mevcut askeri operasyonlara devam edilmesi, kontrolden çıkması muhtemel güvenlik ve insani sonuçlara yol açacak." dedi.

Ülkesinin Filistin davasının askeri yöntemlerle tasfiye edilmesini reddettiğini kaydeden Sisi, "Gazze Şeridi'ndeki mevcut gerilimi kontrol altına aldıktan sonra barış sürecini yeniden başlatmak için yoğun şekilde çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Sisi, Gazze'de yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

"Gazze'de şu an yaşanan, sivilleri Mısır'a göçe sürükleme girişimidir. Filistinlilerin topraklarından sürülmesini reddediyoruz. Sina Yarımadası'nın İsrail'e yönelik bir terör üssüne dönüşmesini istemiyoruz. Milyonlarca Mısırlı, Filistin halkının yerinden sürülmesi fikrine karşı gösteriler düzenlemeye hazır."

Gazze Şeridi'ne elektrik, su ve yakıt verilmemesi ve yardım girişinin engellenmesiyle Filistin halkının Mısır'a tehcirinin hedeflendiğini dile getiren Sisi, "Biz, Filistin davasının tasfiye edilmesini ve Filistinlilerin Sina'ya tehcirini reddediyoruz. Filistinlilerin tehcir edilmesine yönelik bir düşünce varsa İsrail’de Necef Çölü var. İsrail’in Hamas ve İslami Cihad gibi direniş ve silahlı grupların tasfiyesine yönelik ilan ettiği faaliyetlerini bitirinceye kadar Gazze’deki sivilleri oraya nakledebilir. Bölgedeki faaliyetleri bitince de isterse halkı yine aynı bölgeye geri gönderir." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi’ndeki sivillerin Mısır’a, Batı Şeria’dakilerin ise Ürdün’e göç veya tehcir edilmesi durumunda kendilerinin ve uluslararası toplumun üzerinde konuştuğu "Filistin devletinin kurulması" meselesinin uygulanamayacağını ve Filistin’in, "üzerinde Filistin halkının bulunmadığı bir toprak parçası haline dönüşeceğini" söyleyen Sisi, buradaki tehlikeye dikkati çekti.

Sisi ayrıca, İsrail’in dün Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesini vurması sonucu hayatını kaybeden Filistinli siviller için başsağlığı diledi.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 64 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim’de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28’i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.