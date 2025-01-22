Mısır Dışişleri Bakanı Dr. Badr Abdelatty’nin dün, Strazburg’da Rum Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Mihalis Hacıpandelas ile görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Hacıpandelas’ın aynı zamanda Mısır’ın makro-finansal yardımının değerlendirilmesi konusunda Avrupa Halk Partisi’nin gölge raportörü olduğunu ve Abdelatty’nin, bu görüşmeyi bizzat talep ettiğini yazdı.

Gazete, dünkü görüşmenin Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği üyesi ülke olarak bölgedeki önemli rolüne ve Mısır ile olan iyi ilişkilere işaret ettiğini kaydederek, görüşmede Mısır’a AB tarafından 4 milyar euroluk makro-finansal yardım yapılması konusunun ele alındığını belirtti.

Haberde, Hacıpandelas’ın, 4 milyar euroluk yardımın Avrupa Parlamentosu’nda onaylanacağına dair iyimserlik belirterek, bu yardımla Mısır’ın ülke sınırlarının korunması ile buradan Güney Kıbrıs’a sığınmacı gidişinin önlenmesine yönelik anlaşmanın muhafaza edilmesinin garanti altına alınacağını söylediği ifade edildi.