Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Lefkoşa İlçe Sekreteri Mehmet Erol Muvali, hükümete eleştirilerde bulundu.

Muvali yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının son zamanlarda artan zamlardan nasibini aldığı savundu.

“UBP-YDP-DP hükümeti, kendini düşünen bir koalisyon hükümetidir. 9 bin TL altında nerdeyse elektrik faturası olmayan yok. Bunun adı zalimliktir, zulümdür.” ifadelerine yer verilen açıklamada; asgari ücretliyi, emekliyi ve yaşlıyı düşünenin olmadığı ileri sürüldü.

Halkın geçim sıkıntısı çektiği, elektrik faturalarının fahiş olduğu ifade edilen açıklamada, “Kıbrıs Türk halkı kimin elektrik borcunu ödemektedir? Bu halkın yakasından düşünüz artık.” denildi.

Açıklamada, Milliyetçi Demokrasi Partisi’nin Kıbrıs Türk halkı için mücadelesini meclis dışında ve her platformda sürdürmeye, yapılan yanlış siyaseti eleştirmeye devam edeceği kaydedildi.