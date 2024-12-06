Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni kabul etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve heyetiyle ülkenin içerisinde bulunduğu sorunları ve halkın yaşadığı zorlukları ele aldı.

Ziyaretin sonunda Benan, Büsküvütçü’ye plaket ve “Şehitler Ölmez” albümü takdim etti.