Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, mesajında, Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle andıklarını kaydetti.

“Sadece Türk ulusunun değil tüm mazlum milletlerin örnek aldığı Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının, kendisini Türk addeden tüm halka kazandırmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında gururlu ve çok onurluyuz” diyen Büsküvütçü, özgürlük ve bağımsızlığın kıymetinin, dünyada ve özellikle içerisinde bulunulan coğrafyada yaşanan olaylardan sonra ne kadar değerli olduğunun her Türk yurttaşının hafızalarından çıkarmaması gerektiğini kaydetti.

Büsküvütçü, Türk ulusunun tartışmasız lideri Atatürk’ün “en büyük eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte 15 Kasım 1983’te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tüm Türk yurttaşlarının da Türklük ülküsü doğrultusunda geleceğe umutla baktığını belirtti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerinin sadece Türk Ulusunun değil, Orta Doğu coğrafyası başta olmak üzere dünyadaki birçok mazlum ülkenin bağımsızlıklarını kazanmalarına yol gösterici olduğunu kaydeden Büsküvütçü, “Çanakkale’yi geçilmez kılan, 19 Mayıs 1919 tarihinde bağımsızlık meşalesini Samsun’dan yakarak tüm Anadolu’yu aydınlatan liderin kendi içimizden çıkmış olması Türklük adına övünebileceğimiz en büyük gururdur” dedi.

Büsküvütçü, “Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan halkımızın geleceğe daha umutlu ve daha müreffeh halde olabilmesi için çalışma ve faaliyetlerimizi aralıksız sürdürmekteyiz. Çünkü biliyoruz ki üreterek var olabiliriz. Bu anlayış çerçevesinde kazanılmış olan bağımsızlığımızı yaşamın tüm alanlarında sürdürebilmenin en önemli önceliğimiz olduğu bilincindeyiz” ifadelerini kullandı.