Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Artık anlamakta güçlük çekiyoruz…
Defalarca yazdık, uyardık!
Hangi seçim olursa olsun kimse kimseye karışmasın, iradeye saygı gösterilsin diye…
Sırf Ankara’ya yalakalık yapacaklar diye seçim öncesi bir milli dava meselesi ortaya attılar!
Ankaracılar, Brükselciler diye vatandaşı ikiye böldüler…
Her zaman olduğu gibi geri tepti ellerinde patladı!
G.Mağusa ve Lefkoşa olmazsa olmazımızdır diyerek borazanla ilan ettiler…
Ellerine yüzlerine bulaştırdılar fark yediler!
Sonuç olarak Kıbrıs Türkünün ‘dayatma’ istemediği aksine tepki gösterdiği bir kez daha ortaya çıktı…
Bundan böyle ders alabilirlerse ne ala!
Aynı kafayla devam ederlerse de sonuç çok farklı olmayacaktır…
Kıbrıs Türküne güvenin deriz!
Siyaset ve siyasilerini bunun dışında tutuyoruz…
Burada gerçekten de bir milli dava varsa da buna önce yine Kıbrıs Türkü sahip çıkacaktır!
…
Hadi Lefkoşa’yı bir yana bırakalım…
G.Mağusayı milli davanın kalesi ilan etmek en büyük hataydı!
Burada aday gösterirken bile partilinin iradesini değil keyfi kararlarını ön planda tuttular…
Bir zatı muhterem her ne kadar ben bu işlere karışmadım, parti üst kurulları karar üretti dese de buna kimseyi inandıramazsınız!
Bu konuda bir kez olsun aynanın karşısına çıkıp özeleştiri yapsanız yanlışınızı aslında anlayacaksınız ama bizim esas sıkıntımız hala alınan bir takım kararların hatalı olduğuna bir türlü inanmamaktır…
Bu da hatalara yeni hatalar ekler, gülünç duruma düşersiniz!
Hangi bölgede olursa olsun başkanlığa aday olanların hepsi de bu vatanın değerli insanlarıdır, siz milli dava diye siyasi rant peşinde koşarken onlar gerçekten de milli davaya ilk sahip çıkanlardır…
…
Doğal olarak soru şudur;
G.Maığusa’daki yerel seçim sonuçları ile milli dava ne olmuştur?
Sonuçlar bakıp gitti milli dava diyerek dizimizi mi dövelim?
Ya da isyan edip iç savaş mı çıkaralım!
Yok öyle bir şey…
Milli davanın yerel seçimlerde bile slogan olarak kullanılması en başından büyük hataydı!
Kendi söylemlerine kendileri ayak uydurmadı, en fazla hükümette bakan olan bölgede milli dava uçup gitti öyle mi?
Kendi adaylarına kendileri sahip çıkmadı…
Milli dava yerinde duruyor ama eğer gittiyse de bu bile kendi suçlarıdır!
…
Zatı muhterem diyor ki…
Benim itibarımla oynanıyor!
Millet sıraya girmiş zatı muhteremin itibarını zedelemek için iş birliği yapıyor…
Gülelim mi ağlayalım mı bilemedik doğrusu!
Birincisi itibar öyle kolaylıkla kazanılmaz…
Makamlar hep itibarlı olabilir ama o makamları doldurduklarını zannedenlerin itibarlı olacak diye de bir kural yoktur!
İtibarı sana bu ülke insanı verir…
Eğer beceremeyip sahip çıkmazsan da gün gelir geri alır!
Kulağa küpe olursa ne ala…
Olmazsa itibar zedelenmesi hızla devam eder!
…
Artık yerel seçimleri ve sonuçlarını unutma zamanıdır…
Bundan sonraki hiçbir tartışma sonucu değiştirmeyecektir, hiçbir işe de yaramayacaktır!
Ülkede sümen altı edilen yığınla sorun vardır birçoğu da kangren haline gelmiştir…
Hükümet göreve devam etmek hem de 2027 yılına kadar iktidarda kalmak istiyorsa önce muhalefet ile sonra tüm ülke insanıyla barışmak zorundadır!
Özellikle de Başbakan Üstel’e büyük sorumluluklar düşüyor…
Hem partide hem de devletin her kademesinde!
Şu anki sistem artık SOS vermektedir…
İşe yepyeni tertemiz ve iş bilenlerin oluşturduğu bir sistem kurabilirse ne ala!
Bilmem anlatabildik mi?
Ankara kulisleri:
Bay Kemal loading…
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinde bir kağıt basın mensuplarına açıklama yapıyor…
Kağıtta ‘loading’ yazıyor!
Erdoğan’a bir mesaj gönderdiği belli…
Geliyorum mesajıdır bu!
…
Oysa 6’lı masa diye bilinen ittifakın Şubat başında adayını belirleyeceği biliniyor…
Bize göre en güçlü aday Mansur Yavaş’tır.
Ekrem İmamoğlu hapis cezası alınca gündeme oturdu, aday gösterilmesi isteniyor…
Ama Kılıçdaroğlu, onlar görevinin başındadır diyerek onları geri plana attı!
Dikkat ederseniz son birkaç aydır da yaptığı açıklamalarda hep ‘geliyorum’ mesajları vermişti…
6’lı masa buna diyecek merak konusu oldu!
…
Peki Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ne kadar tutacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı 9 seçime girdi hep kaybetti…
Son yerel seçimlerde CHP değil kişiler kazandı!
Kılıçdaroğlu sanırız bunu arkasında rüzgar olarak görüyor, aday olmaya hazırlanıyor…
Daha da fazlası Ak Parti de karşısında rakip olarak Kılıçdaroğlu’nu görmek istiyor!
Bu arada bir detay;
KKTC’de bile Kılıçdaroğlu aday olursa oylarımız Erdoğan’a gider diye söylenenler her geçen gün artıyor…
CHP ve tabi ki 6’lı masa hesabını kitabını buna göre yapmalı!
Tabi ki 6’lı masanın önümüzdeki günlerde dağılma ihtimali de yok değil…
MESAJ KUTUSU
Sayın Devrim BARÇIN, RHA’lara sivil plaka takıp devletin ensesinden geçinenler olduğu isim vermeden ortaya atmak evcilik oyunundan başka bir şey değildir. Biraz cesaretli olup isim vererek deşifre ederseniz asıl o zaman iyi bir amme hizmeti yapmış olursunuz. Ya da isimler bize verebilirsiniz ki sizin yapamadığınızı biz yapalım!
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Sayın Ersin TATAR, muhalefet yerel seçimlerde arzu ettiği sonuçları alamayınca haliyle şimdi de Saray’da ki danışman ordusuna kafayı takmışa benziyor. Bu konuda yapacağınız tek şey danışmanlar konusunda detaylı bir basın açıklaması yaparak kamuoyunu doğru bilgilendirmek olmalıdır…
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Sayın Şahap AŞIKOĞLU, yeni yıla girdiğimiz daha ilk günlerde adınızın başka bir makamda anıldığını biliyor muydunuz? Bayağı havalı ve yoğun çalışma gerektiren bir yer ama kesinlikle ağzımızdan laf alamazsınız haberiniz olsun. Biraz merak her zaman iyidir istihbarat yapmanız önerilir…
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Sayın Alişan ŞAN, önümüzdeki günlerde bakanlığınızın üst yönetiminde bir takım değişikler yapmaya hazırlandığınız konuşulmaya başlandı. Vasatın altında olanlar yerine üzerinde olanları getireceğiniz iddia ediliyor, artık bıçak da sizde et de, değil mi ama!
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Sayın Erhan ARIKLI, iddia ettiğiniz gibi uçak biletleri yeni seferler olmadığı için 20 Bin TL’yi bulmadı ama nedense artık yeni uçak şirketleri de Ercan’a yeni seferler yapmayı tercih etmedi. Bu arada Ercan’da kendini devletin üstünde gören patron müsveddesini iyi bir takibe almışsınızdır…
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Sayın Ünal ÜSTEL, hem partinizin hem de ülkenin kötü gidişatına dur demek için pek yakında sistem değişikliğine gideceğiniz bunun için de gizli ve özel bir ekip kurduğunuz yönünde yorumlar yapılmaya başlandı. Umarız geri adım atmazsınız zira ekip çalışması her şeydir!
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Sayın Hakan TÖREHAN, yerel seçimler sonrası takımı bırakacağınızı söyleyenler yanıldı zira aksine takıma yeni takviyeler yapma kararınız da söylentileri yalanlamış oldu. Bakalım bu çıkışınız takımın çıkışını yeniden sağlayabilecek mi artık hep birlikte göreceğiz değil mi?
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Sayın Süleyman ULUÇAY, yerel seçim sonuçlarının bu kadar farklı olacağı aklınızın ucundan bile geçmiyormuş. Buna bir de Maraş bölgesinde her iki seçmenden birinin oyunu alınca katmerli sevinç yaşadığınız konuşuluyor…
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Sayın Durali GÜÇLÜSOY, seçim öncesinde söz verdiğiniz gibi sonrasında da sigarayı keserek mucize bir karar aldığınız hayretle karşılanmış. Bakalım kaç gün sürecek kesinlikle takiple olacaksınız, haberiniz olsun istedik…
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Sayın Ayşegül ZAİM, yeni yıl konserleri dolayısıyla ülkeye dışarıdan onlarca sanatçı geldi ama en beğenilenler arasında üst sıralarda olduğunuz ve konuklara unutamayacakları bir gece yaşattığınız konuşuluyor, tebrik eder başarılarınızın devamını dileriz.