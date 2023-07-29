KKTC Milli boksörü ‘demir yumruk’ lakaplı Metin Turunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapmış olduğu hareketlerden dolayı tüm sevenlerinin affında sığındı.

Milli boksör Metin Turunç, en yüce değer olarak gördüğü devletin kolluk güçlerine çok yakın bir insan olduğunu belirtti ve yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu vurguladı.

Açıklamasında tekrardan sahalara döneceğini paylaşan Turunç, çıtaya yükselterek Dünya Şampiyonası’na çalışmaya başladığını tüm kamuoyu önünde ilan etti.

Milli boksör Turunç’un sosyal medyada yaptığı açıklamasının tam metni şu şekide:



“Geçtiğimiz aylarda, bilerek, bilmeyerek, isteyerek ve ya istemeyerek, işlemiş olduğum spor dışı hareketlerden dolayı tüm sevenlerimin affına sığınırım.

Her insanın yaptığı hatalar olabilir. Ben ki, hayatta en yüce değer olarak, devletin kolluk güçlerine özellikle Asker ve polise çok yakın olan bir insanim. Yaşanan bu olaylardan dolayı, çok üzgünüm.

Ve Metin Turunç olarak. Tekrardan sahalara indiğimi, antremanlarıma sarıldığımı ve daha önce yakaladığım Avrupa şampiyonluğunu şimdi en büyük çıtaya yükselterek Dünya Şampiyonasına çalışmaya başladığımı tüm kamuoyu önünde ilan ediyorum.

Artık sizin sporcunuz olan, Metin Turuncu sadece ringlerde dövüşürken görebilirsiniz. Tüm KKTC kamuoyunun bilgisine”