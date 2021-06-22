Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Bizim vekiller de bir alem doğrusu…
Meclis kürsüsüne çıktılar mı bangır bangır konuşuyorlar!
Çok ciddi de ihbarlar yapıyorlar aslında…
Memlekette her yıl 2 Milyar Dolarlık kara para dönüyormuş!
Bunun hesabını kim soracak diye gırtlaklarını yırtıyorlar…
İşin garibi bu ihbarlar hem iktidar hem de muhalefet partisi milletvekilleri tarafından yapılıyor!
Biz buna sadece oy avcılığı diyoruz…
Sanki de bu ülkede dönen dolapları bilmeyen varmış gibi adeta birbirleriyle yarışıyorlar kara haberi verirken!
Sahi acaba ülkede kara paranın sahiplerinin ülke siyasetini de basının da gele geçirdiğini bilmiyorlar mı yoksa…
Ayıptır yahu!
Sizin böyle bir konuda ihbar yapıp siyasi rant elde etme gibi açıklama yapmak gibi bir lüksünüz yok…
Millet sizi o koltuklara şikayet edin diye göndermedi!
Varsa ortalıkta dönen bir takım dolaplar ki kesinlikle de vardır, icraat yapıp bunları ortaya çıkaracaksınız…
Et de elinizde bıçak da!
Kürsüye çıkıp da başka konuşacak bir şey bulamıyorsanız işte o zaman başka…
Siz en iyisi uzun bir yaz tatiline çıkınız!
Çıkın ki milletin kafası biraz rahat etsin…
Yok gerçekten samimiyseniz, Meclis’i bu yaz kapatmaz, bir araştırma komitesi kurup birkaç ayda kara paranın kara insanlarını ensesinden tutup kamuoyunun önüne koyarsınız!
Tabi ki mangal gibi bir yüreğiniz varsa…
…
Bir kez daha hatırlatmakta yarar var…
Şimdi rahmetli olan bir gece kulübü sahibi yıllar önce ne demişti!
“Ben siyasette hep yanlış ata oynadım…”
Allah rahmet eylesin dobra, içi dışı bir olan bir arkadaştı!
Rahmetli resmen açık açık siyasilere yatırım yaptığını belirtti…
Peki dedi de ne oldu?
Medyada yayınlanmasına rağmen bir Allah’ın kulu kalkıp da bir itiraf gibi bu sözlerin peşine düşmedi…
Çünkü bizde siyasilerin büyük bir kesimi perde gerisinde bazı iş dünyasının hep esiri olmuştur!
Tabi ki bir takım madde katkılar nedeniyle…
Hatta bunların bir çoğunun hangi iş insanları ile bağlantılı olduklarını, aldıkları katkıları bilmeyen de yok!
Ama işte gelin görün ki, siyasetçi hem bir takım insanlarla bağlantılı hem de milletin vekili oluyorsa, hatta bakan koltuklarına bile oturabiliyorsa, enayi değil ya perde gerisinde dönen bir takım karanlık işlerin peşine düşsünler…
Bunu beklemek zaten saflık olur!
…
Sedat Peker’in yayınladığı videoları muhakkak ki hemen herkes ilgiyle takip ediyordur…
Adam yurt dışından yayınladığı açıklamalarda Türkiye’yi allak bullak etti!
Bizde de hayli ilgi gördü vatandaş tarafından…
Bizi en çok ilgilendiren kısmı ise Türkiye’nin önde gelen televizyoncularından biri ile yaptığı açıklamalardı!
Ekranlarda herkesin sevgili olan hayranlıkla izlenen adam meğerse şimdiye kadar ne haltlar çevirmiş…
Kimlerle irtibatları varmış!
10 Milyon Euro gibi uçuk bir para için aracılıkta bulunmuş…
Tabi ki bunları bizler saf gibi heyecanla izliyoruz!
Aslında iletişim okullarında tam da ders olarak konu edilmesi gereken olaylar bunlar…
Ekranda hayranlıkla izlenenler meğerse aslında kimlerin piyonu haline gelmiş!
Nereye geleceğiz…
Hani biz genelde siyasileri suçlar onların üzerlerine gider ve sürekli milletin vekili olduklarını hatırlatırız ya!
Bazı medya kuruluşları ile mensuplarını da artık aynı kefeye koymak durumundayız…
Oradaki rakamlara ve ilişkilere görev bizde rakam ve ilişkiler devede kulak olsa da inancımız şudur ki, medya artık ayağımızın altından hızla kaymakta ve kamuoyuna değil rantı elinde bulunduranlara hizmet etmektedir!
Ha keşke hep birlikte ara sıra aynaya bakıp, yazdıklarımız ve yaptıklarımızı yargılayıp, öz eleştiride bulunabilsek…
MESAJ KUTUSU
Sayın Koral ÇAĞMAN, şu istifa meselesini bari siz olsun elinize yüzünüze bulaştırmadan, çoluğun çocuğun diline düşmeden hallediverin gitsin de geride yanınız kalsın. Bu arada umarız sadece bakanlıktan değil vekillikten de istifa edersiniz de genel seçimler erkene alınır ve ülkenin de önü açılmış olur…
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Sayın Serdar DENKTAŞ, bakanlık için birkaç adayın daha ismi anılsa da aksine sizin bakanlığınıza kesin gözüyle bakılıyor. Madem ki Koral beyi ikna edemediniz parti daha fazla karışmasın diye geçin oturun bakanlığa siz sağ biz de selamet olalım…
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Sayın Erhan ARIKLI, istihdamlar konusunda elbette diğer partiler gibi sizin de hakkınız hukukunuz var ama işte gelin görün ki söz konusu parti başkan yardımcısı olunca vatandaşın gözüne çok daha fazla batıyor. Bu arada seçim için siz Ocak ayını işaret ettiniz ama belli ki bu tarihten daha önce olacak gibi gözüküyor…
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Sayın Afet ÖZCAFER, yeni bakanlık makamına birden fazla aday olunca elbette sizin de şansınız var ama büyük ihtimalle olmayacak gibi bir hava esiyor. Bakalım sabır taşınız ne zaman çatlayacak biz de epey merak etmeye başladık!
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Sayın Ersan SANER, akaryakıta 20 gün içinde üçüncü kez okkalı zam yapılınca vatandaş artık çileden çıktı ve seçim gününü beklemeye başladı. Hele bir de hayat pahalılığını dondurursanız siyasi tarihinizdeki en büyük hatayı yapmış olacaksınız, bir kez daha düşünmekte yarar görüyoruz…
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Sayın Birol KARAMAN. CTP’den Girne belediye başkan adaylığınız büyük ölçüde kesinleşti gibi bir şey. Karşınızda yine çok güçlü bir aday olacağı için kolları şimdiden sıvayıp bölge halkını şok edecek projeleri bunlara inandırmayı bakalım başarabilecek misiniz?
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Sayın Tözün TUNALI, sürpriz bir şekilde bakanlık makamına getirilirseniz sakın şaşırmayın deriz. Zira son günlerde sizin de adınız fazlasıyla anılmaya başlandı, eğer bu bakanlıkta gönlünüz varsa siyasi kulisleri sakın ihmal etmeyin…
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Sayın Özer KANLI, hafta sonu çok seçkin dostların katıldığı muhteşem bir düğün töreniyle biricik kızınızı evlendirip bir yastıkta kocamaları için dualar etmişsiniz. Gençlere bir ömür boyu mutluluklar dileriz, şimdi sıra sizi dede yapma mertebesini yaşatmaktır inşallah…
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Sayın Ödül MUHTAROĞLU, artık şu gazetedeki fotoğrafı yenisiyle değiştirme zamanı gelmedi mi dersiniz? Zira yeni imajınızla çok daha fazla karizmatik olacağınızı düşünüyor yakın dostlarınız…
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Sayın Dilek Yavuz YANIK, sosyal medyada hedefe tam isabet paylaşımlarınız hem hayli seviyeli hem de nedense hiç kimse karşı görüş belirtemiyor. Bu arada yeni görevinizden sonra daha aktif olmaya başladınız artık gerisini siyasi rakipler düşünsün değil mi?