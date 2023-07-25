Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in yarın, Güney Kıbrıs’a yapacağı resmi ziyaretin ertelendiği açıklandı.

“Philenews” haber sitesinde yer alan haberde, Yunanistan’ın birçok bölgesinde günlerdir devam eden yangınları söndürme çalışmalarına katılan Canadair CL-215 tipi uçağın bugün, Karistos kenti yakınlarında düştüğü ifade edildi.

İçinde iki pilotun bulunduğu uçağın Yunanistan’a ait olduğu ve pilotları arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığı; bu trajik olay üzerine de Miçotakis’in yarınki ziyaretini iptal ettiği kaydedildi.