Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in yarın, resmi ziyaret için Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.

Alithia gazetesi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun sağlık sorunları nedeniyle, yarın yapılması planlanan Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü zirvesinin iptal edilmesine rağmen, Miçotakis’in programını bozmayarak Güney Kıbrıs’a gideceğini yazdı.

Gazete, Yunan basınında çıkan haberlere göre, Miçotakis’in günübirlik Güney Kıbrıs ziyaretinin programından çıkarılmadığını kaydetti.

Haberde, İsrail basınında yer alan haberlere dayanılarak, Netanyahu’nun yaşadığı sağlık sorununun, Güney Kıbrıs’a ve Türkiye’ye gitmesine müsaade etmediği; buna paralel olarak gerek üçlü zirvenin, gerekse ikili düzeydeki görüşmelerin iptal edilmek durumunda kaldığı belirtildi.

Gazete, Miçotakis’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i Yunanistan-Türkiye ilişkilerindeki tüm gelişmelere dair bilgilendirmesinin beklendiğini yazdı.

Haberde ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kıbrıs’ı dışarıda bırakarak Yunanistan, Mısır ve İsrail ile ilişkileri normalleştirme niyetinde olduğu ifade edildi.